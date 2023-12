Xiaomi annuncia che nelle prossime settimane lo smartphone Redmi 13C sarà disponibile in Italia per soddisfare le esigenze creative della generazione Z.

Redmi 13C offre un’esperienza fotografica nata per soddisfare tutte le esigenze per la creazione di contenuti social grazie alla tripla fotocamera da 50 MP e alla fotocamera frontale da 8 MP che garantisce selfie perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione e un netto miglioramento nella velocità di scatto in modalità notturna, sia per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione che per la registrazione di video.

Inoltre il nuovo smartphone Redmi offre 10 filtri filmCamera e opzioni di film frame, fornendo agli utenti ampie possibilità creative.

Redmi 13C arriva in Italia

Redmi 13C è dotato di uno straordinario display LCD da 6,74 pollici con refresh rate da 90 Hz per un’esperienza visiva fluida, accattivante e confortevole, inoltre il pannello è dotato di DC viewing e di certificazione TÜV che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Lo smartphone Redmi è animato dal chipset MediaTek Helio che offre prestazioni fluide per il gioco e la visione di video.

Una nuova e innovativa soluzione di memoria offre fino a 8 GB di RAM aggiuntivi agli 8 GB di estensione di base, per un totale di 16 GB, supportando al contempo fino a 1 TB di spazio per l’archiviazione interna espandibile.

La batteria da 5000 mAh (typ) assicura un utilizzo duraturo ad alte prestazioni, mentre la porta USB Type-C aggiornata supporta la ricarica rapida Power Delivery (PD) da 18W. La dotazione software include la MIUI 14.

Redmi 13C sarà disponibile su mi.com a partire dalle ore 10.00 del 18 dicembre nelle colorazioni Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green e in due varianti di memoria.

Il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di storage parte da 159,90 euro, mentre la variante con 8 GB e 256 GB parte da 179,90 euro. Il prodotto è acquistabile anche su Amazon.

