WhatsApp è in continuo sviluppo e, spesso e volentieri, le novità che poi arrivano sulla versione stabile dell’app (tra le ultime menzioniamo i filtri per le chat e la rinnovata interfaccia utente) passano prima per WhatsApp Beta, versione in anteprima della popolare app di messaggistica.

Questa versione dell’app, dedicata ai beta tester, si configura come un vero e proprio laboratorio per il team di sviluppo che lavora dietro le quinte a nuove funzionalità o le implementa attivamente, rendendole disponibili per un gruppo più o meno limitato di beta tester: proprio di questa tipologia è una novità attualmente in distribuzione per i beta tester, che coinvolge i gruppi delle Community.

Nei gruppi delle Community si possono creare eventi

In seguito al rilascio della versione 2.23.21.12 di Whatsapp Beta, erano emersi i lavori per potenziare i gruppi delle Community con la possibilità di creare eventi. A distanza di sei mesi da allora, la funzionalità ha finalmente raggiunto un buon livello di maturità e il team di sviluppo ha deciso di distribuirla ai beta tester.

Come potete apprezzare dalla seguente galleria d’immagini, effettuando un tap sulla “graffetta” (l’icona per accedere al menu di condivisione) all’interno di una chat di gruppo facente parte di una Community, è ora presente la nuova opzione “Evento“. Selezionando questa opzione, si aprirà la scheda “Crea evento” che consente di scegliere un nome dell’evento (nel caso dell’esempio abbiamo scelto “Evento di prova”), una descrizione (facoltativa, abbiamo ad esempio scelto “Alcuni beta tester possono ora creare eventi nei gruppi”), una data (tra la giornata odierna e l’indomani), un orario, un luogo e un interruttore che permette di aggiungere un link alla chiamata WhatsApp (si potrà scegliere anche il tipo della chiamata tra audio e video).

L’utente potrà modificare l’evento in tutte le sue parti (o annullarlo) dopo che esso verrà creato. Gli altri membri del gruppo potranno visualizzare i dettagli dell’evento e rispondere con “Parteciperò” o “Non posso partecipare“. Effettuando un tap sull’evento, l’utente che lo ha creato potrà visualizzare il riepilogo dell’evento e le risposte degli altri membri.

Previous Next Fullscreen

La possibilità di creare eventi nei gruppi delle Community sembra attualmente disponibile per alcuni beta tester che aggiornano WhatsApp Beta per Android alla versione 2.23.24.20, ma potrebbe essere disponibile anche con alcune versioni in anteprima precedenti (2.23.24.19 o 2.23.24.18, come nel nostro caso). Nei prossimi giorni, il rollout della funzionalità potrebbe raggiungere tutti i beta tester, prima di prepararsi al rilascio definitivo sul canale stabile dell’app.

Come scaricare/aggiornare l’app o provare in anteprima le novità con WhatsApp Beta

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

Lavori in corso per il restyling della galleria di condivisione

Dalla versione 2.24.9.20 di WhatsApp Beta emergono i lavori in corso per un restyling che potrebbe presto investire la “Galleria” di condivisione interna all’app, quella che si raggiunge da una chat effettuando un tap sulla graffetta e poi selezionando proprio Galleria.

Stando a quanto condiviso su X (l’ex Twitter) dall’attivissimo insider @AssembleDebug, possiamo apprezzare come il team di sviluppo stia cercando di ridisegnare l’interfaccia, eliminando la doppia scheda (Recenti e Galleria) per includere tutto (le immagini e i video recenti, oltre ai vari album) all’interno di un’unica schermata che, al momento, pare abbastanza confusionaria (segno che i lavori in corso sono ancora nel loro stadio primordiale).

Questo restyling non sembra essere disponibile per i beta tester che eseguono l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta (l’insider ci ha spesso mostrato le sua capacità di scovare le novità in via di sviluppo e giocare coi vari flag per sviluppatori) ma potrebbero esserci novità con le prossime versioni in anteprima della popolare app di messaggistica.