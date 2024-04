WhatsApp sta testando un paio di nuove funzionalità per la versione beta dell’app per Android. Il team sta lavorando a una funzionalità per nascondere i gruppi nelle community, inoltre sta sperimentando un dialer in-app. Ecco lo stato attuale delle novità.

WhatsApp permetterà di nascondere i gruppi nelle community

WhatsApp sta attualmente testando una nuova funzionalità per consentire agli amministratori della community di controllare la visibilità delle proprie chat di gruppo nascondendo determinate chat dall’elenco dei gruppi della comunità, in modo che solo i membri invitati possano trovarle e unirsi a esse.

Tuttavia gli amministratori della comunità potranno solo trovare e rimuovere il gruppo dalla community, ma non avranno accesso al contenuto delle chat di gruppo nascoste a meno che non ne siano anche membri.

Questa funzionalità dovrebbe migliorare la privacy all’interno delle comunità consentendo ai membri di creare gruppi distinti per discussioni specifiche.

WhatsApp sta sperimentando un dialer in-app

Non è ancora chiaro come WhatsApp intenda implementare questa funzionalità, ma un dialer interno a WhatsApp offrirebbe la comodità di chiamare qualcuno senza la necessità di salvare il suo numero di telefono nella rubrica.

Questo tornerebbe utile soprattutto quando si ha la necessità di chiamare qualcuno una volta tanto, poiché evita di dover passare all’app telefono predefinita o di allungare inutilmente la rubrica.

Queste novità sono attualmente in fase di sviluppo nelle ultime versioni beta per Android e saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app. Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.