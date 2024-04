WhatsApp continua a evolversi e migliorare l’esperienza utente con ogni aggiornamento. L’ultima versione beta per Android, la 2.24.9.30, introduce una nuova funzionalità molto attesa dagli utenti, ossia l’inoltro dei videomessaggi, che va a perfezionare una delle funzioni più richieste dagli utenti nel corso degli ultimi mesi.

WhatsApp sta rilasciando la possibilità di inoltrare i videomessaggi ai propri contatti

I videomessaggi, annunciati direttamente dal team di WhatsApp nella seconda metà dello scorso anno, permettono agli utenti di registrare e inviare brevi video di massimo 60 secondi direttamente nelle chat, tenendo premuto il pulsante della videocamera, accanto al campo di testo, che prende il posto di quello per registrare un messaggio vocale. Fino ad ora, questi videomessaggi erano considerati privati e non era possibile salvarli, condividerli o inoltrarli dopo l’invio, anche se era comunque possibile registrare lo schermo per catturarli, una soluzione tutt’altro che nativa e decisamente scomoda e superficiale.

Con l’ultimo aggiornamento beta per Android, WhatsApp ha deciso di semplificare la condivisione dei videomessaggi, consentendo agli utenti di inoltrarli facilmente in altre conversazioni senza dover registrare un nuovo video. Questa funzione, attualmente in fase di rilascio per alcuni beta tester, mira a migliorare una funzione richiesta moltissimo dagli utenti, che il team di sviluppatori ha preso in prestito da Telegram, portandola pari pari sulla popolare app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta.

Nelle versioni precedenti dell’app, l’impossibilità di inoltrare i videomessaggi rendeva il processo più complicato per gli utenti che desideravano condividere i propri video in diverse conversazioni. Senza questa funzionalità, infatti, gli utenti dovevano registrare manualmente un nuovo video o ricorrere a soluzioni alternative come la registrazione dello schermo, che come abbiamo visto precedentemente risultavano essere poco efficienti e professionali. La nuova funzione di inoltro dei videomessaggi colma finalmente questa lacuna.

È importante notare che, per tutelare la privacy e la riservatezza delle comunicazioni, non è ancora possibile inoltrare i messaggi in arrivo da altri contatti. Questa limitazione garantisce che le conversazioni rimangano private e che i videomessaggi non vengano condivisi senza il consenso del mittente.

La nuova funzionalità sicuramente spingerà gli utenti a condividere i propri videomessaggi con maggiore frequenza. Ora, con la possibilità di inoltrarli rapidamente in diverse conversazioni, gli utenti potrebbero sentire un maggiore impulso a utilizzare questa forma di comunicazione non appena notano il nuovo pulsante di inoltro accanto al videomessaggio. Questa soluzione permetterà di potenziare l’interazione con i propri contatti, aumentando così la condivisione di contenuti tramite questa modalità.

Come anticipato in precedenza, la funzione di inoltro dei videomessaggi in distribuzione (lato server) in queste ore. Al momento è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp per Android in versione beta dal Google Play Store e verrà gradualmente estesa a un numero sempre maggiore di persone nel corso dei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.24.9.30 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate la versione più recente, la 2.24.9.31, sempre in versione beta, qui.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale; per ricevere invece tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech sempre su WhatsApp.