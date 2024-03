Da questo momento su WhatsApp sarà sempre più facile tenere presente le informazioni più importanti all’interno della chat. Dopo aver introdotto lo scorso anno la possibilità di fissare un messaggio in particolare all’interno di una conversazione scritta, WhatsApp adesso vuole aumentare il limite dei pin a tre messaggi per chat. A dare l’annuncio di questa novità è stato proprio Mark Zuckerberg attraverso il proprio canale WhatsApp, condividendo uno screenshot della nuova funzionalità in azione.

Cosa cambia con la nuova funzione di WhatsApp

Fino a questo momento, WhatsApp ha sempre consentito agli utenti di fissare soltanto un unico messaggio per conversazione. D’ora in avanti, però, le cose cambieranno. In precedenza, infatti, un eventuale tentativo di aggiungere un pin a un secondo messaggio avrebbe di conseguenza comportato la sostituzione del primo messaggio “pinnato”.

L’innovativa possibilità di fissare fino a tre messaggi è valida sia per le chat individuali che di gruppo. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di appuntare qualsiasi tipologia di messaggio, come, ad esempio, testi scritti, emoji, sondaggi e immagini.

Il metodo per fissare il messaggio rimane sempre lo stesso: premere per qualche secondo sul messaggio scelto e selezionare l’opzione “Fissa” dal menu. WhatsApp permette inoltre agli utenti di scegliere la durata per cui il messaggio viene fissato. Le opzioni disponibili sono tre: 24 ore, 7 giorni (scelta predefinita) o 30 giorni. In merito alle chat di gruppo, gli amministratori mantengono la facoltà di decidere se tutti i membri del gruppo possono fissare i messaggi oppure se si tratta di un privilegio riservato in via esclusiva agli amministratori.

I messaggi fissati sono visualizzati come banner sospesi e sono selezionabili nella parte alta della conversazione, così da accedere facilmente alle informazioni appuntate. WhatsApp ha inoltre dichiarato come tutti i messaggi “pinnati” sono protetti con la crittografia end-to-end, garantendo in questo modo la privacy degli utenti.