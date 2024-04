Novità in distribuzione o in arrivo per gli utenti Samsung che sono soliti sfruttare le possibilità di personalizzazione offerte dai moduli Good Lock. Il produttore sud-coreano ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app MultiStar che introduce alcune interessanti novità, e prevede di proporre nei prossimi giorni un update per LockStar in modo da renderlo a tutti gli effetti compatibile con l’Always-On Display dei Samsung Galaxy S24. In più, se avete problemi con i temi della Tastiera Samsung e Theme Park, sappiate che con la One UI 6.1 sono stati risolti. Procediamo con ordine.

MultiStar si aggiorna con tre utili novità

Iniziamo da MultiStar, un modulo di Good Lock che permette di personalizzare varie funzionalità relative al multitasking: in queste ore si aggiorna alla versione 7.1.33 e porta tre cambiamenti.

La prima novità è la funzione “Maintain split mode” e riguarda i tablet e gli smartphone pieghevoli con almeno One UI 6.1: una volta abilitata, cambiando la visualizzazione dell’app dalla modalità schermo intero a quella a schermo diviso, il sistema manterrà in memoria questa impostazione e riaprirà in futuro l’app in modalità schermo diviso. Utile dunque se desiderate aprire una determinata applicazione in questa modalità.

Il changelog del nuovo aggiornamento cita poi dei miglioramenti per la visibilità dell’area della barra di navigazione. In MultiStar, i pulsanti nella barra di navigazione e la barra di navigazione stessa hanno una tavolozza colori simile, cosa che potrebbe rendere difficoltoso distinguere i tasti: con l’update dovrebbe risultare più semplice trovare i pulsanti a colpo d’occhio.

La terza novità va a correggere un fastidioso problema che alcuni di voi avranno sperimentato: MultiStar non torna alle impostazioni predefinite dopo la cancellazione dei dati dell’app, e per resettare le modifiche è necessario disinstallare e reinstallare. Dalla versione 7.1.33 questo non sarà più necessario.

In arrivo un aggiornamento di LockStar per l’AOD dei Samsung Galaxy S24

Passiamo a LockStar, il modulo di Good Lock che consente di personalizzare la schermata di blocco e quella dell’Always-On Display. Come probabilmente saprete se siete possessori di uno smartphone della serie Samsung Galaxy S24, l’app non è in grado di modificare l’Always-On Display dello smartphone: questo perché i più recenti flagship hanno introdotto una rinnovata schermata che su altri dispositivi non è (almeno per ora) presente.

Ci sono però buone notizie: un moderatore della community ufficiale sud-coreana di Samsung (via Sammobile) ha risposto alle segnalazioni degli utenti e ha confermato che il produttore ci sta lavorando. Probabile dunque l’arrivo di un aggiornamento di LockStar che andrà a risolvere il problema. Quando? Al momento non abbiamo una data precisa, ma siamo sicuri che nel giro di qualche settimana avremo novità.

Tastiera Samsung, tavolozza colori e Theme Park: la soluzione al conflitto c’è già

Chiudiamo con la questione riguardante la Tastiera Samsung: come probabilmente saprete, la tastiera è tra gli elementi che possono essere personalizzati attraverso il Material You introdotto a partire da Android 12. Per quanto riguarda i dispositivi Samsung, basta andare nella sezione “Sfondo e stile” per modificare la tavolozza dei colori dei vari elementi del sistema, basandosi su quelli prevalenti nello sfondo (ma non solo).

Theme Park è uno dei moduli più interessanti di Good Lock, e consente di personalizzare quasi completamenti i vari temi e diversi elementi come i quick settings, le icone, il pannello del volume e, per l’appunto, la Tastiera Samsung. A quanto pare abilitare questa modifica crea un conflitto con l’eventuale tavolozza dei colori: il risultato è una parziale applicazione del tema scelto con Theme Park.

La buona notizia è che questo problema non si presenta con la One UI 6.1, che ha debuttato al lancio di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra e che ha raggiunto diversi altri modelli del produttore (tra cui i Galaxy S23). Di conseguenza, se riscontrate questo bug, sappiate che sarà risolto con l’aggiornamento alla One UI 6.1: nei prossimi giorni dovrebbe partire la distribuzione per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra e forse non solo. Non resta che pazientare ancora un po’.