Il Google Play Store è sicuramente il posto più adatto per scaricare le app su smartphone e tablet Android, ma il negozio virtuale ha da sempre sofferto di un problema: risulta “allergico” al download e all’installazione di più applicazioni allo stesso tempo, una procedura che potrebbe risultare particolarmente utile soprattutto durante la configurazione del dispositivo. Risalgono a qualche anno fa le anticipazioni riguardanti questa funzione di download simultaneo, ma finora nulla di tutto ciò si è mai fatto vedere concretamente. Sembra però che Google stia effettivamente lavorando alla novità in questi giorni, e che con un flag risulta già attiva.

Download di più app alla volta in arrivo sul Google Play Store?

Quando si ha a disposizione una connessione Wi-Fi o 5G particolarmente rapida e si ha la necessità di installare diverse app, risulta piuttosto frustrante vedere il Google Play Store metterle in coda una alla volta. Secondo quanto riportato dal solito @AssembleDebug, con la versione 40.0.13 del Google Play Store la casa di Mountain View starebbe testando nuovamente la funzione di installazione parallela, o perlomeno di download simultaneo.

Nell’aggiornamento più recente dell’applicazione sono stati aggiunti alcuni flag, che se abilitati consentono effettivamente di eseguire il download contemporaneo di più applicazioni (come potete vedere negli screenshot qui sotto).

Allo stato attuale la novità ha un paio di limiti: il primo è che parrebbe non funzionare con gli aggiornamenti delle app della sezione “Gestisci app e dispositivo“, nemmeno premendo su “Aggiorna tutto“; il secondo riguarda il numero di download contemporanei: al momento sembra essere limitato a due app alla volta, non una di più. La buona notizia è che anche questo sembra essere aggirabile tramite un flag (per passare da due a cinque).

Non sappiamo se e quando il Google Play Store consentirà il download multiplo (e speriamo magari gli aggiornamenti multipli) per tutti, ma sembra che ultimamente siano stati fatti decisi passi avanti. Il download simultaneo sembra funzionare senza problemi attraverso l’attivazione del flag (servono i permessi di root), quindi ci aspettiamo novità per i prossimi mesi.

Sareste contenti di poter contare su questa funzionalità? Nell’attesa, vi ricordiamo che potete verificare di disporre della versione più recente del Google Play Store ed eventualmente aggiornare recandovi nelle impostazioni dell’app e selezionando “Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.

Leggi anche: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti