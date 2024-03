Il Google Play Store rappresenta senza dubbio una delle colonne portanti di Android: si tratta, infatti, della piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno per soddisfare le proprie esigenze e sfruttare le potenzialità del dispositivo che usano.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sia costantemente al lavoro per rendere sempre più piacevole l’esperienza offerta dallo store ufficiale di Android e ciò si traduce in varie modifiche più o meno grandi che possano aiutare gli utenti a trovare più rapidamente ciò che cercano o ad avere informazioni più dettagliate.

Una nuova modifica per il Google Play Store

Dopo alcuni mesi di test, il team del Google Play Store ha deciso che è arrivato il momento di spostare la ricerca nella barra in basso attraverso un’apposita scheda ad essa dedicata.

E così, invece di una barra di ricerca nella parte superiore dello schermo quando si visualizzano i feed di “Giochi” e “App”, gli utenti avranno una scheda “Cerca” al centro della barra inferiore (che, nel momento in cui viene selezionata, apre una barra di ricerca in alto, come nella precedente esperienza).

Ecco la nuova interfaccia del Google Play Store:

Nella schermata dedicata alla ricerca gli utenti visualizzano sotto la barra una griglia di suggerimenti con termini che potrebbero essere di loro interesse e, ancora più in basso, una griglia dedicata alle varie categorie di giochi (ciascuna con una propria icona).

Stando a quanto si apprende, questa modifica dell’interfaccia è stata implementata dal team di sviluppatori di Google con un aggiornamento lato server ed è stata riscontrata con la versione 40.1.19-31 del Google Play Store. Al momento non è disponibile per tutti gli utenti ma pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di estenderla a livello globale.