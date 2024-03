Il Google Play Store è la casa delle app Android e dei loro aggiornamenti, ma questa volta è lo store stesso ad aggiornarsi: in distribuzione in queste ore c’è la versione 40.2, che porta con sé alcune interessanti novità che migliorano l’esperienza utente generale. Vediamole insieme.

Il Google Play Store si aggiorna alla versione 40.2: le novità

Il Google Play Store accoglie con la versione 40.2 un paio di novità che avevamo già iniziato a conoscere durante le scorse settimane grazie alle anticipazioni. Come sicuramente saprete se utilizzate almeno saltuariamente l’app, nella parte inferiore della schermata iniziale trova spazio una barra di navigazione che consente di passare rapidamente tra giochi, app, libri, offerte o Play Pass: con il nuovo update viene integrata la barra di navigazione persistente, che resta al suo posto anche in altre schermate (come all’interno delle pagine delle varie app o nella schermata di ricerca).

In più abbiamo l’introduzione per “tutti” degli highlights all’interno delle pagine delle applicazioni, che avevamo iniziato a mostrarvi il mese scorso grazie alle prime segnalazioni. La nuova sezione, che dovrebbe apparire subito sopra gli screenshot delle app, sfrutta l’IA per fornire agli utenti le caratteristiche salienti dell’applicazione, suddivise in frasi brevi e ben ordinate; si può ampliare e ridurre attraverso gli appositi pulsanti.

C’è anche una terza novità, che riguarda il download automatico degli aggiornamenti. Attualmente, nella sezione “Aggiorna automaticamente app“, Google permette già di selezionare “Solo tramite Wi-Fi” e “Tramite qualsiasi rete“, ma con la release 40.2 viene introdotta una funzione per consentire l’aggiornamento automatico utilizzando dati mobili limitati.

Come aggiornare il Google Play Store

La distribuzione dell’aggiornamento 40.2 del Google Play Store è partita in queste ore, e dunque potrebbe non avervi ancora raggiunto. Per verificare la versione dell’app che avete a bordo del vostro smartphone o tablet Android ed eventualmente aggiornarla potete recarvi nelle impostazioni della stessa e selezionare “Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 8 Pro: il primo smartphone che ti porge l’IA in mano