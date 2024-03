Nella giornata di ieri ha preso il via il Google for Games Developer Summit 2024, l’evento in cui l’azienda di Mountain View presenta le novità più importanti in arrivo sulle proprie piattaforme in ambito gaming: tra queste segnaliamo l’arrivo dei video YouTube nelle pagine di alcuni giochi e nuovi modi di utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa sul Google Play Store, novità per Play Games su PC e Google Play Pass che nel frattempo fa registrare numeri incoraggianti. Scopriamo le novità in dettaglio.

Le novità in arrivo sul Google Play Store e i suoi servizi

I video YouTube sbarcano sulle pagine di alcuni popolari videogiochi

La novità più interessante è indubbiamente l’approdo dei video YouTube sul Google Play Store: questi, difatti, sbarcheranno nella sezione dedicata ai giochi per consentire agli appassionati di esplorare e interagire con i titoli mobile più amati attraverso nuove modalità.

Le pagine dedicate di alcuni tra i giochi mobile più popolari accoglieranno video YouTube sull’argomento consentendo agli utenti di scoprire novità in-game come skin, oggetti e promozioni attraverso video realizzati ad hoc da Google, dagli sviluppatori o da creatori di contenuti; un unico luogo in cui trovare tutto ciò di cui si ha bisogno per rimanere aggiornati sulle novità del proprio titolo preferito.

Le pubblicità nei giochi saranno meno invasive e le FAQ saranno generate dall’IA

Novità anche per AdMob, il servizio di pubblicità in app del colosso, che cambierà comportamento consentendo di eliminare le fastidiose interruzioni pubblicitarie e tramutarle in elementi interattivi all’interno del gioco stesso; l’utente potrà così decidere di interagire con esse o semplicemente continuare a giocare senza vedere sospesa la propria esperienza di gioco.

Questi cambiamenti sono in fase di distribuzione a partire dalla giornata di oggi per i dispositivi in lingua inglese e su alcuni videogiochi selezionati.

Infine, sul Play Store dovrebbero iniziare ad apparire domande e risposte generate dall’intelligenza artificiale nella sezione FAQ delle pagine dedicate ad alcune applicazioni, l’obiettivo è quello di espandere la funzione in futuro a tutte le app.

Google Play Giochi amplia la propria selezione di giochi supportati su PC

Continua, peraltro, l’opera di ampliamento dei titoli videoludici supportati da Google Play Games per i giochi desktop nativi. Gli utenti, difatti, avranno presto accesso a una libreria più ampia di giochi mobili supportati su PC.

Google ha annunciato che Solo Leveling: Aris si appresta a sbarcare sulla piattaforma per PC unendosi così a titoli del calibro di Genshin Impact, Odin: Valhalla e Lineage2M, già presenti sul launcher desktop di Play Games.

Google Play Pass continua a crescere e premia i propri abbonati

Corpose novità anche per Google Play Pass, il servizio in abbonamento che offre libero accesso – senza pubblicità, acquisti in-app e altro – a tantissimi giochi e altre applicazioni disponibili sul Google Play Store.

A detta di Google, a partire dalla giornata di ieri, 12 marzo, gli iscritti al programma stanno ricevendo numerosi bonus, sconti e promozioni esclusive su oggetti in-game di alcuni tra i titoli più popolari della piattaforma come EA SPORTS FC Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, MONOPOLY GO! e Roblox.

In occasione dell’evento, Big G ha tenuto a sottolineare gli ottimi numeri fatti registrare dal servizio in abbonamento il quale nell’ultimo è cresciuto di oltre il 120% ed è pronto a offrire i suddetti sconti e promozioni in 21 paesi nel 2024 tra cui il Giappone e, entro la fine dell’anno, anche in Corea del Sud.

Infine, novità anche per gli sviluppatori i quali potranno offrire agli utenti maggiori opzioni di accesso per i servizi Play Giochi. L’azienda non spiega quali potrebbero essere queste opzioni extra in concreto; tuttavia, sottolinea che i salvataggi e preferenze di gioco saranno disponibili in qualsiasi metodo di accesso e da qualsiasi dispositivo l’utente decida di effettuarlo.

Il Google Play Store si appresta ad accogliere numerose funzioni e modifiche che contribuiranno a renderlo una piattaforma più flessibile, compatibile con altri dispositivi e matura, in un periodo in cui la stretta dei regolatori si fa sempre più serrata. Il Google for Games Developer Summit è ancora in corso, staremo a vedere quali altre novità ha in serbo Google per il futuro della propria divisione gaming e non solo.

