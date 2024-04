Google Contatti è una delle tante applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View e utilizzata da svariati utenti, il software in questione ci permette di tenere traccia dei nostri contatti sincronizzando il tutto con il nostro account ma non solo, consente di impostare preferiti, aggiungere compleanni, promemoria, importare o esportare contatti, ripristinarli, avere accesso a un cestino e altro.

Nel corso del tempo anche questa applicazione ha ricevuto costanti novità e migliorie da parte dell’azienda, di recente tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come Google stia semplificando la vista dei numeri associati ad app di terze parti, o come l’app abbia ricevuto una nuova sezione dedicata alle suonerie personalizzate.

Oggi vediamo insieme come una novità già intravista qualche tempo fa stia diventando disponibile per un numero sempre maggiore di utenti, grazie all’ultima versione di disponibile di Google Contatti.

Prende piede il restyling della scheda “Crea Contatto” in Google Contatti

Il colosso di Mountain View ha deciso di dare una rinfrescata alla sezione di Google Contatti con la quale gli utenti possono aggiungere o modificare un contatto esistente, lo scopo è quello di semplificare l’esperienza d’uso rendendola al contempo più gradevole dal punto di vista estetico.

Secondo quanto riportato dal cacciatore di codici Assemble Debug e condiviso con i colleghi di androidauthority, l’ultima versione dell’app (la 4.30.50.628193927) porta con sé il restyling della scheda “Crea Contatto”: in precedenza questa sezione dell’app mostrava all’utente un lungo elenco di campi da compilare (come potete vedere nelle prime due immagini della galleria poco sotto), mentre la nuova versione mostra solo quattro campi essenziali nella parte superiore, e aggiunge pulsanti per inserire altre informazioni importanti ma facoltative poco sotto.

Come potete notare, la nuova scheda mostra i campi per aggiungere il nome, il cognome, l’azienda e il numero di telefono di un contatto, mentre poco sotto sono presenti i pulsanti per aggiungere la sua email, una data significativa come il compleanno, un indirizzo e un’etichetta; anche il campo “Note” riceve una piccola modifica, diventando più visibile così da incoraggiare gli utenti ad aggiungere ulteriori informazioni su un contatto.

Sotto al campo Note c’è il nuovo pulsante “Aggiungi campo” che ora apre una finestra di dialogo per aggiungere dettagli specifici, la parte alta della schermata poi, vanta l’introduzione di un nuovo pulsante “Preferiti” (con la classica forma a stella) che permette di aggiungere rapidamente un contatto come preferito durante il processo di creazione.

Come già detto il restyling della scheda “Crea Contatto” è in distribuzione per tutti gli utenti con l’ultima versione dell’app Contatti, anche se pare che sia necessaria una contestuale attivazione lato server, qualora dunque non doveste riuscire a visualizzarla subito, sarà sufficiente attendere qualche giorno. Per controllare l’eventuale disponibilità dell’aggiornamento vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store.