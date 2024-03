Google è sempre al lavoro per perfezionare o arricchire le sue applicazioni per Android, e quest’oggi torniamo a parlare in particolare di Google Contatti. La casa di Mountain View sta infatti testando un paio di novità per la sua app, che riguardano la barra di ricerca in alto e la schermata per aggiungere nuovi contatti.

Due novità in arrivo su Google Contatti: scopriamole in anticipo

In queste ultime settimane Google Contatti sta accogliendo diversi cambiamenti, tra i quali vi abbiamo segnalato giusto qualche giorno fa l’arrivo della sezione dedicata alle suonerie personalizzate (già anticipata in passato). In queste ore è in distribuzione la versione 4.28 dell’applicazione, che “nasconde” un cambiamento per la barra di ricerca in alto, quella per cercare i contatti.

Nella parte superiore della schermata principale trova normalmente posto una lunga barra arrotondata che occupa quasi l’intero spazio a disposizione e che integra il tasto “+” e l’icona con l’immagine di profilo dell’account Google. A partire dalla suddetta versione, attualmente in rollout sul Google Play Store, il solito AssembleDebug è stato in grado di attivare una nuova barra, che si riduce nelle dimensioni e va a separare il tasto “+” e l’immagine del profilo: possiamo vedere una comparazione nell’immagine qui in basso.

Si tratta di un qualcosa di simile e quindi di coerente con quanto si vede già da un po’ proprio sul Google Play Store, naturalmente con qualche piccola differenza (qui niente campanella per le notifiche, ad esempio). In più, la stessa fonte anticipa l’arrivo di una nuova interfaccia per la schermata che consente di aggiungere nuovi contatti; come potete vedere nello screenshot qui sotto, risulta ora simile a quella che abbiamo visto un paio di settimane fa per la modifica dei contatti.

Le novità qui sopra non sono ancora disponibili per tutti, nemmeno attraverso l’aggiornamento alla versione 4.28 di Google Contatti: serve attivare un flag specifico (45619663) e disporre dei permessi di root. Probabilmente ci vorrà qualche settimana per averle a disposizione. In ogni caso, potete verificare di avere a bordo del vostro smartphone Android la più recente release dell’app (ed eventualmente aggiornare) seguendo il badge qui in basso.

