Nel panorama delle applicazioni disponibili per Android ce ne sono diverse dedicate alla messaggistica, ognuna vanta il proprio seguito di utenti appassionati ma WhatsApp è probabilmente una di quelle più utilizzate dagli utenti; consapevole di ciò Meta, azienda dietro al celebre software, si prodiga continuamente nel tentativo di migliorare quanto offerto ai propri utenti.

Nelle ultime settimane per esempio, abbiamo potuto vedere come la società stia testando un dialer in-app e una novità per i gruppi, altre novità tra favoriti, condivisione e aggiornamenti di stato, o ancora come sia in test la possibilità di creare eventi nei gruppi delle Community.

Per quanto dunque il team di sviluppatori in seno all’azienda si sforzi di migliorare l’applicazione, può sempre capitare qualche imprevisto ed è proprio ciò di cui vi parliamo oggi: secondo diverse segnalazioni apparse in rete infatti l’ultima versione di WhatsApp avrebbe qualche problema con l’invio dei file video.

WhatsApp non permette di inviare video a causa di un bug

Da parecchio tempo ormai gli utenti utilizzano WhatsApp beneficiando di tutta una serie di funzionalità aggiuntive rispetto al semplice invio di messaggi di testo, tra note vocali, chiamate, videochiamate e la possibilità di inviare a qualsiasi contatto dei file multimediali, buona parte del traffico generato dall’app dipende proprio da questo tipo di utilizzo.

Come anticipato in apertura però, nelle ultime ore hanno iniziato ad apparire in rete una serie di segnalazioni secondo le quali l’app di messaggistica non consentirebbe più l’invio di file video; diversi utenti, nel tentativo di inviare questa tipologia di file, si vedono restituire dal software un messaggio simile al seguente: “Non è possibile inviare questo video. Scegli un video diverso e riprova“.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, l’invio di altre tipologie di file non restituisce alcun tipo di errore e tutto sembra funzionare a dovere, per quanto riguarda i video però in diversi non riescono a inviarli, sia che i file siano stati registrati direttamente dall’utente, che siano salvati in locale sul dispositivo, che siano stati scaricati dal web o da qualche altra applicazione, sembra che ci sia qualche problema nel processo di caricamento all’interno di WhatsApp.

L’unica eccezione sembra collegata ai file registrati con un iPhone e inviati ad un contatto che utilizza Android, che in questo caso è a sua volta in grado di inviare nuovamente il video in questione senza problemi. Il bug responsabile del malfunzionamento sembra presente nell’ultima versione stabile di WhatsApp v2.24.9.34, ma ci sono diverse segnalazioni che lamentano il medesimo comportamento anche con la versione Beta del software.

Non è chiaro quanto sia diffuso il problema al momento, nel nostro caso non siamo riusciti a replicare il malfunzionamento visto che qualsiasi dispositivo Android in redazione, a prescindere dall’uso della versione stabile o Beta dell’app, funziona regolarmente. Qualora foste tra coloro costretti a fronteggiare questo bug, al momento l’unica soluzione sembra quella di effettuare un downgrade ad una precedente versione di WhatsApp, in attesa che il team di sviluppatori dedicato rilasci un apposito aggiornamento correttivo.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Se non siete convinti di effettuare un downgrade dell’app e potete resistere senza inviare qualche video, come detto l’azienda probabilmente rilascerà un aggiornamento per correggere il bug sopra riportato; per essere sicuri di non perdervi il fix correttivo vi lasciamo qui sotto il badge con il quale controllare l’eventuale presenza dell’update direttamente dal Google Play Store.

Se invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, qualora il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.