Fino a questo momento gli smartphone pieghevoli non si sono caratterizzati per l’economicità ma pare che la situazione stia cambiando, almeno ciò è quanto suggeriscono le ultime indiscrezioni relative a Samsung Galaxy Z Fold6.

Il prossimo modello pieghevole del colosso coreano, la cui presentazione ufficiale è in programma per il mese di luglio, potrebbe arrivare sul mercato anche in una versione con prezzo al di sotto della soglia dei 1.000 euro, per la precisione a circa 800 dollari.

Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy Z Fold6

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe essere molto meno costoso delle precedenti generazioni, lanciate sul mercato a cifre ben al di sopra della soglia dei 1.000 euro mentre fino ad oggi è stata la gamma Samsung Galaxy Z Flip quella dedicata a chi desidera provare uno smartphone pieghevole ad un prezzo un po’ meno elevato.

Ma come arriverà Samsung al taglio di prezzo di Samsung Galaxy Z Fold6? La risposta a tale domanda è semplice: abbassando il livello della dotazione tecnica. Pare, infatti, che la speciale versione economica dello smartphone sarà priva del supporto S Pen e dotata di un display più piccolo, una batteria meno capiente e un processore diverso (probabilmente un chip Exynos) rispetto al modello “principale” (che invece dovrebbe avere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il report in questione non è molto preciso ma pare che la versione “economica” potrebbe avere la medesima configurazione di Samsung Galaxy Z Fold5 o addirittura soltanto una doppia fotocamera mentre per il modello di punta della serie Samsung Galaxy Z Fold6 il colosso coreano avrebbe in programma di introdurre dei miglioramenti nel settore imaging.

Resta da capire se questa eventuale decisione di lanciare due differenti versioni del medesimo smartphone non finisca per generare un po’ di confusione tra gli utenti. Ad ogni modo, nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più.