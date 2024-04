A oltre un mese dall’avvio del rollout (probabilmente lato server e inizialmente limitato), sembra ora che Google abbia reso ampiamente disponibile, indistintamente per beta tester e utenti del canale stabile, la possibilità di personalizzare le chat RCS con alcuni temi predefiniti su Google Messaggi. Scopriamo tutti i dettagli e vediamo come fare per personalizzare le chat.

Un’altra novità di giornata riguarda il Google Play Store che sembra avere inavvertitamente svelato una funzionalità già protagonista da tempo di rumor e indiscrezioni senza mai effettivamente essere implementata all’interno dello store ufficiale per le app sugli smartphone Android (dotati dei Google Play Services) dal colosso di Mountain View.

Le chat RCS si colorano su Google Messaggi

Google Messaggi continua a evolversi, ricevendo novità o nascondendo novità in via di sviluppo (le ultime relative alla possibilità di disattivare le animazioni delle reazioni ai messaggi). Tutti gli utenti che sfruttano l’app di messaggistica predefinita su molti dispositivi Android, stanno finalmente ricevendo la possibilità di cambiare i colori (più precisamente il tema) di una chat RCS (solo di questa tipologia di chat), funzionalità che è stata protagonista di numerosi leak da svariati mesi.

I temi con cui è possibile scegliere sono nove in tutto: il primo è chiamato “Predefinito” e riprende i colori dinamici di sistema); gli altri sono abbastanza esplicativi e si chiamano “Blu”, “Turchese”, “Viola”, “Verde”, “Arancione”, “Rosa”, “Fucsia” e “Monocromatico”.

Per cambiare il colore di una chat RCS basterà entrare all’interno della chat, effettuare un tap sui tre pallini in alto a destra e selezionare “Cambia colori“. In alternativa (sempre dall’interno di una chat), basta effettuare un tap in alto sull’intestazione (nome del destinatario o del gruppo) e selezionare “Cambia colori”. Dalla schermata che si apre, basterà selezionare uno dei nove temi proposti ed effettuare un tap su “Conferma”.

A questo punto, i colori verranno modificati in tutte le parti della chat. Va sottolineato che gli altri membri della chat non riceveranno alcun messaggio relativo al cambio del tema e non sperimenteranno nemmeno il cambio dello stesso.

Google Play Store anticipa inavvertitamente Cubes

Anche il Google Play Store, porta d’accesso ufficiale alle app per i dispositivi Android, è ultimamente stato protagonista di tante novità work in progress, come il recente cambio di layout che ha visto la sostituzione della barra di ricerca persistente con una scheda dedicata.

Cubes è una funzionalità di cui si parla dall’inizio del 2023 e che sin da subito non ha fatto mistero della sua stretta correlazione con i servizi Google Play. Dopo essere per un po’ sparita dai radar, la funzionalità è tornata a mostrarsi sotto forma di widget lo scorso dicembre, permettendoci di capire che fosse riferita in particolare al Google Play Store.

Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, nella serata di ieri, lo store di Google ha inavvertitamente descritto nel dettaglio Cubes: all’interno della schermata “App” nello store, era presente una nuova scheda animata che promuove “Una scorciatoia per ciò che conta” (descritta come “guarda, acquista e molto altro in un solo posto”).

Il video presente nella schermata conteneva due esempi: continua a guardare (nello specifico venivano mostrati contenuti di servizi di streaming video come Hulu, Max e Prime Video) e continua a fare acquisti (nello specifico venivano mostrate app per vari tipi di acquisti, anche di cibo, come l’app di McDonald’s).

La presenza della zampa nell’angolo in alto a destra, lascia intendere che la funzionalità è ancora in fase di test. Guardando le altre immagini della galleria condivisa qui sopra, è possibile notare come Cubes si configuri come un vero e proprio feed organizzato per schede (quelle principali saranno Guarda, Ascolta, Leggi, Gioca, Acquista).

È poi presente una scheda “Oggi” che è attualmente vuota e sembra destinata ad aprire un articolo editoriale che servirà al team di Google per annunciare questa funzionalità (e punta a questo link interno al Play Store).

Restano due nodi da sciogliere: capire se Cubes sarà il nome definitivo della funzionalità; capire se Cubes arriverà su tutti i dispositivi Android o solo sui tablet, dato che sembra ricordare una funzionalità presenti sui vecchi tablet del colosso di Mountain View.