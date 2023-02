Emergono i primi dettagli di Cubes, una inedita app per Android che Google starebbe sviluppando; essa sembra essere strettamente correlata ai servizi Google Play.

Tali dettagli, purtroppo, riescono a fornirci soltanto un’idea di massima su ciò che potrebbe nascondere questo progetto, possibile nuova app per un particolare dispositivo Made by Google.

Google sta sviluppando una nuova app chiamata Cubes

Come anticipato in apertura, sono iniziate a circolare le indiscrezioni su Cubes, quella che ha tutta l’aria di essere una nuova app per Android in sviluppo da parte di Google. A condividere l’indiscrezione, sono stati i membri del canale Telegram Google News | En.

Stando a quanto riportato, l’app potrebbe essere parte integrante del Google Play Store o, in alternativa, essere strettamente correlata ad alcuni dei servizi Google Play (nello specifico Play Film, Play Giochi e Play Libri).

Infatti dell’app, al momento, si conoscono unicamente il possibile logo, tramite una scorciatoia che porta ad una pagina vuota, e un widget chiamato “Cubes Entrypoint Widget” che contiene i collegamenti a “Guarda”, “Giochi” e “Leggi”, chiaro riferimento ad una possibile piattaforma per l’intrattenimento; il tutto è, come detto, collegato all’app Google Play Store.

A cosa potrebbe servire l’app?

Cubes, pertanto potrebbe configurarsi come una sorta di centro di intrattenimento nel quale verranno raccolti film, giochi e libri acquistati attraverso il Google Play Store (anche se, è bene sottolinearlo, si tratta di pure e semplici ipotesi).

Nel caso in cui questa prima ipotesi corrispondesse a verità, ci sarebbe poi da chiedersi la finalità di utilizzo per quest’app: Google la pubblicherà sul Play Store rendendola disponibile per tutti gli utenti Android, in futuro, o la sfrutterà come app esclusiva dei propri dispositivi?

Sui tablet Android esiste un Entertainment Space, l’interfaccia semplificata per l’accesso ai contenuti multimediali che Google lanciò nell’ormai lontano maggio del 2021. Volendo spingersi oltre con le supposizioni, Cubes potrebbe essere una sorta di evoluzione dell’Entertainment Space pensato appositamente per debuttare sul Google Pixel Tablet, atteso tablet Made by Google.

Solo il tempo ci dirà se queste previsioni si riveleranno o meno azzeccate; è tuttavia ragionevole aspettarsi che possano trapelare ulteriori dettagli su questa app in via di sviluppo.

