A febbraio, Google aveva annunciato che Gemini sarebbe stato disponibile all’interno di diverse applicazione per chiunque si fosse abbonato a Google One AI Premium. Adesso sembra che gli utenti Android avranno finalmente la possibilità di ricevere dei suggerimenti di risposta grazie all’intelligenza artificiale nell’app Gmail.

Come funziona Gemini su Gmail

Il sito di code-digging PiunikaWeb è di recente venuto a conoscenza del fatto che la funzione di “suggerimenti di risposta da Gemini” è effettivamente presente all’interno di Gmail. Attraverso il lavoro dello sviluppatore AssembleDebug, la funzione è di fatto diventata operativa.

Gli utenti non avranno difficoltà a utilizzare il nuovo tool. Basterà infatti selezionare la risposta desiderata e apparirà all’interno della schermata di composizione della mail. Si potrà modificare la formulazione del messaggio o inviarlo così come è stato formulato da Gemini. In alcuni casi, inoltre, il tool AI chiede addirittura un feedback sui suoi suggerimenti di risposta, così da poter eventualmente migliorare.

Cosa include Google One AI Premium

Il piano di abbonamenti Google One AI Premium include l’accesso alla funzione Gemini Advanced, all’interno della quale è disponibile il modello AI Ultra 1.0. Il costo mensile di tale abbonamento ammonta a 21,99€. In aggiunta, questo nuovo piano offre fino a 2 TB di spazio di archiviazione e numerosi altri vantaggi della versione Premium.

Quando Google One AI Premium è stato lanciato sul mercato per la prima volta, gli utenti iscritti avevano diritto a una prova gratuita di due mesi. Dato che la versione Premium è stata resa disponibile a febbraio di quest’anno, gli utenti che hanno avuto la possibilità di fruire della prova gratuita dovranno decidere a breve se continuare a utilizzare i benefici dell’abbonamento o rinunciarvi. La funzionalità che prevede i suggerimenti di risposta su Gmail sarà probabilmente resa ufficialmente disponibile verso la fine del periodo di prova, in modo che gli utenti possano utilizzare questo tool AI prima di decidere se confermare o disdire Google One AI Premium.