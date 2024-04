State cercando un nuovo smartphone Android e volete limitarvi nella spesa, senza dover per forza rinunciare a memorie capienti? Potreste dare una possibilità a POCO C65, in offerta in queste ore su Amazon nella versione più ricca, dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Vediamo come approfittare subito dello sconto, valido per tutte e tre le colorazioni.

POCO C65 in offerta su Amazon: meno di 150 euro per 8-256 GB

Acquistare uno smartphone di fascia medio-bassa o bassa non è mai facile, dato che si cerca sempre di ottenere il massimo dal rapporto qualità-prezzo, per quanto possibile. POCO C65 potrebbe essere il prodotto in vostro aiuto: lo smartphone è stato presentato lo scorso novembre ed è arrivato in Italia a distanza di qualche giorno; parliamo di un entry level che può contare su specifiche interessanti se rapportate al listino richiesto.

Il dispositivo mette a disposizione un ampio schermo LCD da 6,74 pollici a risoluzione 1600 x 720 con refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm (con GPU Mali-G52 MC2), affiancato dai già citati 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibili fino a 1 TB). A livello fotografico non si può pretendere chissà cosa, ma abbiamo comunque un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 2 MP per gli scatti macro e un sensore da 8 MP per selfie e videochiamate (con HDR e modalità ritratto).

Lato connettività non possiamo pretendere il 5G, ma POCO C65 offre 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, radio FM, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Quest’ultima serve per ricaricare la generosa batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 18 W. Non mancano lettore d’impronte digitali laterale, sblocco facciale e resistenza a schizzi d’acqua.

POCO C65 è stato lanciato in Italia nella seconda metà di novembre 2023 al prezzo consigliato di 149,90 euro (6-128 GB), ma a questo prezzo (e anche qualcosa meno) potete ora acquistare la versione più completa da 8-256 GB. Lo smartphone è infatti in offerta su Amazon a partire da 145,90 euro nella configurazione più ricca; la cifra più bassa è richiesta per la colorazione Black, ma bastano pochi euro in più per le altre due colorazioni (Light Blue e Dark Blue, disponibili a 149,90 euro). Per approfittarne potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista POCO C65 in offerta (Black)

Acquista POCO C65 in offerta (Light Blue)

Acquista POCO C65 in offerta (Dark Blue)