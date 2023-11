Si chiama POCO C65 ed è un nuovo smartphone di fascia bassa lanciato da POCO a livello globale nelle scorse ore con l’obiettivo di conquistare il pubblico più giovane.

Si tratta di uno smartphone entry level che si caratterizza per un design curato, un ampio display con notch a goccia, un comparto fotografico posteriore inserito in un modulo di forma rettangolare e una batteria da 5.000 mAh.

Le principali caratteristiche di POCO C65

Questa è la scheda tecnica di POCO C65:

display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), aspect ratio 20,6:9, refresh rate a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass

processore MediaTek Helio G85 (due core Cortex-A75 a 2 GHz + sei core Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

6 GB di RAM (LPDDR4X) con 128 GB di memoria di archiviazione (eMMC 5.1) / 8 GB di RAM (LPDDR4X) con 256 GB di memoria di archiviazione (eMMC 5.1)

supporto MicroSD per l’espansione della memoria (fino a 1 TB)

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8) e sensore macro da 2 megapixel (f/2.4)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, porta micro USB

ingresso jack audio da 3,5 mm, Radio FM

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 18 W)

interfaccia MIUI 14 for POCO con Android 13

dimensioni: 168 × 78 × 8,09 mm

peso: 192 grammi

Ecco il simpatico video con il quale il produttore ha ufficialmente lanciato il nuovo smartphone:

Prezzi e disponibilità

Negli Stati Uniti POCO C65 sarà venduto in tre colorazioni (nera, viola e blu) al prezzo di 129 dollari per la versione 6/128 GB e di 149 dollari per la versione 8/256 GB, in promozione al lancio con 20 dollari di sconto ciascuna.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore asiatico per quanto riguarda prezzi e disponibilità dello smartphone in Europa.

