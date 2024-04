Alcuni potrebbero sostenere che Iliad sia tremendamente in ritardo rispetto alla concorrenza, diversi operatori vantano già da tempo il servizio VoLTE per i propri clienti, mentre il “nuovo” operatore non lo ha ancora implementato in maniera completa.

Le prime informazioni al riguardo risalgono all’estate scorsa, mentre le prime segnalazioni sono apparse nel febbraio di quest’anno quando l’operatore ha iniziato a rendere disponibile il servizio VoLTE per i clienti business; in seguito il servizio è stato reso disponibile per un numero sempre maggiore di utenti, mentre di recente il team di Iliad ha rassicurato i propri utenti in merito alla disponibilità del servizio VoLTE per tutti, comunicando che i lavori sarebbero stati ultimati entro l’estate.

A quanto pare l’operatore potrebbe essere in anticipo sulla tabella di marcia, il servizio infatti risulta disponibile per un numero sempre maggiore di utenti e Iliad ha pubblicato sul proprio sito ufficiale anche un’apposita pagina web con alcuni dettagli al riguardo.

Iliad accelera sul VoLTE, maggiore diffusione e pagina ufficiale rinnovata

Come anticipato, sembra che Iliad sia riuscita a ridurre i tempi inizialmente preventivati per l’attivazione del servizio VoLTE, tanto da aver reso disponibile sul proprio sito ufficiale una rinnovata pagina di supporto.

Ricordiamo che con il termine VoLTE si intende quella tecnologia grazie alla quale gli utenti possono effettuare e ricevere chiamate su rete 4G, beneficiando non solo di una qualità superiore, ma potendo al contempo navigare in rete durante le telefonate, visto che il dispositivo rimarrà su rete 4G evitando il passaggio verso reti 3G o 2G.

È lo stesso operatore a spiegare ai propri utenti il servizio VoLTE, elencando nella pagina menzionata poco sopra i principali vantaggi della tecnologia:

Migliore qualità della chiamata , la voce sarà più nitida e isolata dai rumori circostanti

Chiami e navighi contemporaneamente , potrai navigare senza rallentamenti o interruzioni nella connessione

Rapidità di collegamento, il tempo di avvio della chiamata sarà ancora più veloce

Nella stessa pagina gli utenti hanno facoltà di controllare se il proprio smartphone risulta compatibile con il servizio offerto dall’operatore, la cui attivazione non dovrebbe richiedere nessuna operazione per la maggior parte degli utenti, eccezion fatta per i possessori di Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Mi11i, Redmi Note 11 Pro 5G, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, MI 10T, MI 10T Lite, Mi 10t Pro, POCO X3 NFC, Poco F3, Redmi note 5, mi 8, Redmi Note 8T, Xiaomi 12T, 12T PRO, Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 PRO 5G, che dovranno digitare dal tastierino chiamate la seguente stringa: *#*#86583#*#* e premere il tasto verde.

Insomma, seppur in ritardo rispetto ad altri, sembra che Iliad ce la stia mettendo tutta per accorciare i tempi e rendere disponibile il servizio VoLTE per tutti gli utenti, non ci resta quindi che attendere prima che possano beneficiarne tutti; per qualsiasi dubbio potete consultare la sezione dedicata alle domande frequenti nella pagina di supporto già menzionata.