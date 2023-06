A distanza di una settimana dall’annuncio da parte di Iliad della disponibilità delle sue eSIM, torniamo a parlare di questo popolare operatore telefonico, che in poco tempo dopo il suo arrivo nel nostro Paese alcuni anni fa è riuscito a dare un vero scossono al settore della telefonia mobile.

Si deve riconoscere a Iliad il merito di avere svolto il ruolo di vero e proprio outsider, introducendo dei fattori di novità e di crescente competitività in un settore che invece negli anni era andato diventando sempre meno movimentato.

Il prossimo passo di Iliad è il VoLTE

Introdotte le eSIM, resta un’altra tecnologia che gli utenti chiedono a gran voce, ossia il supporto al VoLTE, soluzione già disponibile per la maggior parte degli operatori telefonici italiani.

Ricordiamo che con il termine VoLTE (acronimo di Voice over LTE) si identifica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche usando la rete 4G (con un deciso miglioramento in termini di qualità) e, allo stesso tempo, di usare lo smartphone per usufruire dei vari servizi Web.

Se in Francia Iliad ha iniziato a implementare la tecnologia VoLTE nel 2021, in Italia siamo ancora in attesa di sviluppi e alla fine dello scorso mese, in occasione dell’evento Iliadland, Benedetto Levi, Amministratore Delegato dell’operatore telefonico, ha confermato che il servizio sarà disponibile a breve, facendo intendere che dovrebbe essere questa la novità successiva all’introduzione delle eSIM.

In attesa di informazioni più precise, Iliad è ancora alla ricerca di apposite figure specializzate per rinforzare la sua infrastruttura e una delle ultime offerte di lavoro pubblicate è quella relativa a un Junior IMS Core Technician, tecnico che avrà il compito di occuparsi della pianificazione quotidiana e di approfondire “gli aspetti relativi alla rete IMS/VoLTE (SBC, PCRF, CSCF, TAS,)”.

