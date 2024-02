Iliad ha già introdotto le eSIM, tuttavia l’operatore deve ancora provvedere a un’altra mancanza che gli utenti chiedono da tempo a gran voce, ossia il supporto al VoLTE, soluzione già disponibile per la maggior parte degli altri operatori telefonici italiani.

A giugno Iliad ha annunciato che la prossima grande novità sarà il supporto VoLTE e ora abbiamo finalmente un timido segnale che l’azienda non si è dimenticata della promessa fatta.

Iliad sembra finalmente pronta a lanciare il VoLTE

Secondo alcune segnalazioni, sembra che Iliad sia prossima a rilasciare il VoLTE, poiché alcuni utenti hanno visto apparire la funzionalità sulle loro SIM business.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti pare che il VoLTE sia disponibile per i clienti business in un modo alquanto casuale, quindi è possibile che Iliad stia facendo i test preliminari prima di lanciare la funzionalità più ampiamente e presumibilmente anche per i clienti consumer.

Ricordiamo che con il termine VoLTE (acronimo di Voice over LTE) si identifica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche usando la rete 4G (con un deciso miglioramento in termini di qualità) e allo stesso tempo di usare lo smartphone per usufruire dei vari servizi Web senza dover scalare sulla rete 3G o 2G rallentando notevolmente la navigazione.

