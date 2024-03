Dopo aver lanciato il supporto al VoLTE per i clienti business a fine febbraio, nella prima metà di marzo Iliad ha esteso il servizio anche ad una prima fascia di utenti consumer. E questa settimana, a partire da lunedì 18 marzo, la novità ha interessato anche una seconda tranche di clienti privati per cui è divenuto possibile attivare il servizio sulla propria SIM, e conseguentemente effettuare chiamate in VoLTE sfruttando la connessione 4G.

Insomma, prima del rilascio ufficiale, ovvero il momento in cui la copertura raggiungerà anche l’interezza dell’utenza consumer, l’operatore francese sta procedendo con una fase di testing che prevede un ampliamento graduale della platea che ha accesso al servizio.

Al momento, va notato, Iliad non ha reso pubblico il piano relativo a questo rollout preliminare, né la data per cui è atteso il rilascio effettivo del supporto al VoLTE per tutti gli utenti. Sicuramente si tratterà di un passo importante per Iliad, che andrà così a colmare una lacuna che ancora la separa dai competitor maggiori, rendendo il proprio pacchetto di offerte ancora più invitante.

I vantaggi del VoLTE

Ma che cos’è il VoLTE? Si tratta di una tecnologia che permette di effettuare chiamate vocali sfruttando direttamente la rete 4G LTE, senza quindi passare alle reti 3G o 2G come avviene invece allo stato attuale con Iliad.

E i vantaggi non sono pochi né irrilevanti, dato che questa soluzione consente di avere tempi di connessione più rapidi per le chiamate, di migliorarne l’audio e inoltre sfruttare una navigazione internet più reattiva se si utilizza la connessione dati durante una telefonata.

Per poter usufruire di tutti questi vantaggi servirà però possedere uno smartphone compatibile con la tecnologia. E Iliad sul proprio sito ha già creato una sezione apposita in cui potete verificare se il vostro telefono rientra nella lista dei dispositivi supportati.