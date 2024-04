Torniamo ad occuparci del servizio VoLTE di Iliad, da diverse settimane in fase di sperimentazione e che sta raggiungendo sempre più clienti di questo popolare operatore.

Lanciato a febbraio per i clienti business ed esteso nelle settimane successive ad un primo gruppo di utenti consumer, il VoLTE di Iliad continua a diffondersi gradalmente, generando un po’ di fastidio in coloro che ancora non lo hanno disponibile.

Iliad mira a rendere il VoLTE disponibile entro pochi mesi

Ebbene, il team di Iliad nelle scorse ore pare abbia voluto rassicurare tutti gli utenti: nel giro di alcuni mesi questa fase di test dovrebbe concludersi e in estate il servizio VoLTE dovrebbe essere disponibile per tutti.

Sarà lo stesso operatore a comunicare attraverso i canali ufficiali quando il nuovo servizio sarà effettivamente disponibile per tutti.

Iliad ha dedicato alla tecnologia VoLTE un’apposita sezione sul suo sito ufficiale (la trovate qui), ove spiega che grazie a tale soluzione è possibile effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE e beneficiare di una migliore qualità, il tutto con la possibilità di navigare contemporaneamente in 4G/4G+ sul Web o sulle app durante una telefonata.

I requisiti per sfruttare il servizio sono la disponibilità di un device compatibile con la rete VoLTE iliad, un’offerta attiva con il VoLTE incluso e trovarsi in una zona con copertura 4G/5G.

L’operatore precisa inoltre che il servizio si attiva automaticamente (salvi eventuali casi particolari di alcuni device) e non prevede costi aggiuntivi.

A questo punto Iliad dovrà fare affidamento sulla collaborazione con i vari produttori per riuscire ad ampliare rapidamente l’elenco degli smartphone compatibili con la sua rete VoLTE, operazione che richiede del tempo (come viene dimostrato dagli altri operatori telefonici, che aggiornano i rispettivi elenchi con nuovi modelli aggiunti di volta in volta).

Ad ogni modo, sul sito Web ufficiale è disponibile uno strumento che consente di verificare quali sono i dispositivi già supportati (lo trovate qui).