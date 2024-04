Se le opzioni per personalizzare l’interfaccia del vostro smartphone Galaxy non vi bastano, allora la suite Good Lock fa al caso vostro. Samsung ha creato, espanso ed aggiornato negli anni una raccolta di strumenti che consente ai più “smanettoni” di sbizzarrirsi, e non poteva mancare ovviamente il tool dedicato alla creazione di temi, quello che a breve riceverà alcune novità interessanti: stiamo parlando di Theme Park.

Con l’arrivo della On UI 6.0 Theme Park è stato potenziato grazie all’introduzione di un’architettura completamente inedita. E presto, come annunciato da un post sul forum della community Samsung, sarà possibile apprezzare ulteriormente i benefici di questa architettura ripensata. I vantaggi, più che nella profondità le possibilità di modifica, interesseranno soprattutto la praticità e la rapidità con cui sarà possibile dare vita alle proprie creazioni.

Theme park: più veloce, più flessibile

Nello specifico, con l’update che sarà rilasciato nel corso del mese di aprile (anche se non sappiamo ancora quando, di preciso), arriveranno i seguenti miglioramenti:

I processi di progettazione e quello di applicazione dei temi risulteranno più veloci , dal momento che non sarà più necessario creare un file APK utilizzando l’app e in seguito installarlo per poter cambiare il volto dello smartphone con una delle proprie creazioni.

, dal momento che utilizzando l’app e in seguito installarlo per poter cambiare il volto dello smartphone con una delle proprie creazioni. I temi già esistenti potranno essere modificati e sovrascritti .

potranno essere . Il design del pacchetto icone in uso sarà applicato automaticamente alle app appena installate. Una bella svolta in termini di quality of life, considerando che attualmente occorre ancora creare pacchetti di icone ogni volta che si installa una nuova app per poterla includere e conservare così l’omogeneità estetica generale.

Insomma, una serie di modifiche che mirano a snellire l’esperienza permettendo agli utenti più creativi di giocare coi temi, generandone di nuovi più facilmente ed editando quelli vecchi, il tutto saltando alcuni passaggi farraginosi che non avevano ragione di esistere.

Tuttavia, assieme a queste novità positive il prossimo aggiornamento di Theme Park porterà anche alcune limitazioni funzionali: