Il successo degli smartphone di Samsung dipende in gran parte dal supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire ai propri utenti e ciò non soltanto per quanto riguarda gli aggiornamenti software ma anche per le tante applicazioni proprietarie, come quelle della suite Samsung Good Lock.

Ricordiamo che si tratta di una raccolta di strumenti studiati per consentire agli utenti di personalizzare i dispositivi in modo più approfondito, inclusi gli elementi secondari, in modo da renderli unici.

Di recente Samsung Good Lock si è arricchita di un’importante novità, ossia il supporto Smart Switch e nelle scorse ore è stata implementata un’altra novità che sarà particolarmente apprezzata: ci riferiamo alla possibilità di aggiornare più moduli contemporaneamente.

Un importante miglioramento per Samsung Good Lock

A partire dall’ultima versione è possibile installare tutti gli aggiornamenti disponibili con il semplice tocco di un solo pulsante.

Se fino a questo momento la disponibilità di un update per un modulo era segnalata con un badge blu accanto al suo nome, l’ultima build di Samsung Good Lock mostra un indicatore arancione nel menu di overflow, che ora ospita un pulsante “aggiorna tutti i plug-in” e toccando tale opzione si aprirà la relativa pagina del Samsung Galaxy Store e verranno installati tutti gli aggiornamenti disponibili.

Gli utenti potranno vedere un elenco dei moduli che ricevono gli update sotto il pulsante di aggiornamento.

Sebbene si tratti solo di una piccola modifica, fa piacere notare che il team di Samsung Good Lock rivolge una certa attenzione all’ottimizzazione e ai miglioramenti che rendono il software più piacevole da usare, invece di concentrarsi esclusivamente sulle nuove funzionalità.

Questa nuova funzione è disponibile con la versione 2.2.04.54 di Samsung Good Lock, che può essere scaricata dal Samsung Galaxy Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).