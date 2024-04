Samsung aggiorna Home Up sul Galaxy Store e introduce una novità che gli utenti sicuramente apprezzeranno. Il noto modulo Good Lock arriva alla versione 15.0.01.19 e porta una nuova funzione pensata per un’ulteriore personalizzazione della schermata home e del drawer: stiamo parlando della possibilità di modificare la dimensione delle icone per adattarla alle proprie preferenze. Vediamo come.

Home Up di Samsung consente ora di modificare la dimensione delle icone

Home Up è una delle applicazioni che fa parte di Good Lock, il “contenitore” di Samsung che offre una serie di moduli per la personalizzazione dello smartphone o per l’aggiunta di ulteriori funzionalità. In particolare, Home Up offre diverse possibilità di modifica della schermata home, del drawer delle applicazioni e della schermata del multitasking; all’interno dell’app c’è anche una sezione Share Manager pensata per personalizzare il menu di condivisione.

Tornando a noi, Home Up si aggiorna in queste ore alla versione 15.0.01.19 tramite il Galaxy Store e introduce una nuova sezione “App Icon Setting”, nella quale non solo sono state spostate le opzioni per scegliere se mostrare o meno i nomi delle applicazioni sotto le icone, ma è stata aggiunta la possibilità di modificare la dimensione delle icone stesse. Come possiamo vedere negli screenshot qui sotto, l’app offre ora uno slider per procedere con la modifica, che va dall’80% (per chi vuole icone più piccole rispetto a quelle standard) fino al 120% (per chi le preferisce ancora più grandi).

La nuova funzione per il ridimensionamento delle icone è purtroppo disponibile solamente sugli smartphone e i tablet Samsung già aggiornati alla One UI 6.1: come abbiamo visto in questi giorni, oltre alla serie Samsung Galaxy S24 e agli ultimi arrivati Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G (che sono usciti proprio con questa versione), sono già diversi i dispositivi che ne dispongono grazie a un aggiornamento, arrivato in compagnia delle funzionalità Galaxy AI. Alla fine del mese scorso la One UI 6.1 è arrivata su Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, ma tra pochi giorni la vedremo su altri otto dispositivi del produttore (altri seguiranno).

Come aggiornare Home Up

La versione 15.0.01.19 di Home Up è in distribuzione tramite il Galaxy Store, ma non sembra essere particolarmente diffusa per il momento. Vista la mancanza dell’APK per l’installazione manuale tramite APKMirror (nel momento in cui stiamo scrivendo), ci viene in soccorso Tarun Vats: potete aggiornare Home Up seguendo questo link e scaricando l’APK da Google Drive.

Vi piace la novità introdotta? La stavate aspettando? Fateci sapere la vostra.