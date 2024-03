Gli smartphone Samsung Galaxy non sono secondi a nessuno in fatto di personalizzazione estetica, sebbene Android come sistema operativo permetta diverse possibilitĂ in questo frangente, Samsung Good Lock è senza dubbio l’asso nella manica dell’azienda per attirare a sĂ© tutti gli utenti amanti della personalizzazione.

Sia chiaro che l’applicazione e i suoi moduli non sono esenti da problemi, che possono sempre capitare, ma si tratta di un software che permette all’utente di sbizzarrirsi sotto vari punti di vista, dall’aggiunta dei widget alla schermata di sblocco, a tutta una serie di novitĂ che strizzano l’occhio ad Android 14.

Nelle ultime ore l’azienda ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il modulo ClockFace, grazie al quale gli utenti possono personalizzare a proprio piacimento l’orologio nella schermata di blocco dello smartphone.

Samsung aggiorna il modulo ClockFace: nuove possibilitĂ di personalizzazione per la lockscreen

Nelle ultime ore l’azienda coreana ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il modulo Good Lock che permette di personalizzare il quadrante dell’orologio sulla schermata di blocco: ClockFace raggiunge dunque la versione 3.1.7 e introduce alcune funzionalitĂ per telefoni e tablet Samsung Galaxy con One UI 6.1 e un miglioramento per i dispositivi con One UI 6.0.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, l’aggiornamento introduce alcune interessanti novitĂ sui dispositivi giĂ equipaggiati con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 6.1, nello specifico: nuove opzioni di carattere per il quadrante dell’orologio, un nuovo elemento meteorologico, nonchĂ© la possibilitĂ di aggiungere cornici a immagini e GIF.

Per quel che concerne tutti gli altri dispositivi, ancora fermi alla versione 6.0 della One UI (e magari in attesa dell’agognato aggiornamento in tempi brevi), grazie all’ultimo update l’app mostrerĂ solo l’opzione per personalizzare i quadranti dell’orologio per la schermata di blocco ,su tutti quei dispositivi che non supportano la personalizzazione di tale componente per l’Always On Display.

Se siete possessori di uno smartphone Samsung Galaxy e volete ampliare le possibilitĂ di personalizzazione del vostro smartphone grazie ai moduli Good Lock, potete controllare l’eventuale presenza dell’aggiornamento dal Samsung Galaxy Store, oppure direttamente dall’app Good Lock, visto che recentemente l’azienda ha semplificato l’installazione dei moduli Good Lock.

