Nelle prossime settimane ci aspettano alcune interessanti novità Android provenienti da Motorola, Redmi e OPPO, e in queste ore sono spuntate diverse anticipazioni che ci aiutano nell’attesa: scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e dettagli ufficiali su Motorola Edge 50 Fusion, Redmi Turbo 3, Redmi Pad Pro e OPPO A3 Pro.

Motorola Edge 50 Fusion anticipato da un breve video

Pochi giorni fa è stato presentato ufficialmente Motorola Edge 50 Pro, ma la gamma non è ovviamente al completo. Tra i modelli in arrivo c’è Motorola Edge 50 Fusion, uno smartphone che abbiamo già iniziato a conoscere durante le scorse settimane attraverso alcuni rumor. Non abbiamo ancora indicazioni ufficiali da parte della casa alata, ma in queste ore è saltato fuori un breve video che ci consente di scoprire il presunto design del device in arrivo.

Il filmato proviene dal solito Evan Blass e dovrebbe mostrare Motorola Edge 50 Fusion nelle colorazioni Tidal Teal, Ballad Blue (con pelle vegana) e Peacock Pink, già intraviste nei render dei giorni scorsi. Purtroppo non rivela altri dettagli, ma da precedenti indiscrezioni sappiamo che lo smartphone dovrebbe offrire un display pOLED da 6,7 pollici con vetro Gorilla Glass 5 e il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il nuovo componente della famiglia dovrebbe inoltre disporre di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, di una fotocamera anteriore da 32 MP e di una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 68 W. Motorola Edge 50 Fusion dovrebbe essere lanciato in India nei prossimi giorni.

Redmi Turbo 3 e Redmi Pad Pro si mostrano in tante immagini

Entriamo in casa Xiaomi perché è il momento di parlare di Redmi Turbo 3 e Redmi Pad Pro, due nuovi dispositivi Android in arrivo nelle prossime settimane. Redmi Turbo 3 potrebbe arrivare in altri mercati come POCO F6, e con questo nome è stato protagonista i giorni scorsi di alcune anticipazioni.

Su Weibo sono spuntate nelle scorse ore alcune immagini che sembrano mostrare la parte posteriore di Redmi Turbo 3 nelle colorazioni Black e White: possiamo notare un curioso modulo fotografico che dovrebbe includere un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Non ci è voluto molto per avere maggiori indicazioni, perché è intervenuta anche la pagina ufficiale Redmi su Weibo con una serie di immagini teaser, che confermano solo in parte il design visto qui sopra. Confermato in ogni caso il doppio “oblò”, affiancato da un terzo di dimensioni più contenute.

Lo smartphone sarà presentato in Cina il 10 aprile 2024, probabilmente con schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 supportato da un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W e Android 14 con HyperOS. Per i selfie dovrebbe essere presente una fotocamera da 20 MP. Mancano dunque poche ore al debutto di Redmi Turbo 3, mentre dovremo probabilmente attendere qualche settimana in più per POCO F6.

Restiamo su Xiaomi perché ci sono novità anche per Redmi Pad Pro. Il nuovo tablet Android è stato confermato dal produttore, con data di lancio fissata per il 10 aprile 2024 (stesso giorno dello smartphone qui sopra). È stata la stessa casa cinese ad aver pubblicato l’immagine qui sotto, che conferma alcune delle specifiche tecniche: il device arriverà con uno schermo LCD da 12,1 pollici a risoluzione 2,5K con refresh rate fino a 120 Hz, una batteria da 10.000 mAh e sistema operativo HyperOS basato su Android 14.

L’immagine conferma inoltre il supporto al pennino e alla tastiera, che potrebbero essere proposti in bundle con qualche offerta di lancio. La pagina ufficiale di Redmi su Weibo ha anche pubblicato le seguenti immagini, che ci mostrano il tablet in tre colorazioni (azzurro, verde chiaro e grigio scuro).

OPPO A3 Pro anticipato dal produttore con immagini e data di lancio

Chiudiamo con OPPO A3 Pro, uno smartphone Android di fascia media che sarà presentato tra pochi giorni. Il dispositivo è stato anticipato dalla stessa casa cinese, che su Weibo ha pubblicato le immagini che potete vedere qui sotto che lo ritraggono in tre colorazioni denominate Azure, Rose e Mountain Blue (traduzione permettendo): la prima dovrebbe offrire una scocca posteriore in vetro, mentre le altre due una scocca con pelle vegana.

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, OPPO A3 Pro dovrebbe offrire uno schermo OLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7050 affiancato da un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, fotocamera principale da 64 MP con apertura f/1.7, connettività 5G e batteria da 5000 mAh. Sembra inoltre che lo smartphone potrà contare su una certificazione IP69 contro acqua e polvere.

OPPO A3 Pro sarà presentato il 12 aprile 2024 in Cina a un prezzo simile a quello del predecessore (2399 yuan, poco più di 300 euro), ma non abbiamo dettagli sul possibile arrivo in altri Paesi. Ci toccherà attendere per saperne di più.