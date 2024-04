Esattamente come anticipato, Motorola Edge 50 Pro è stato presentato ufficialmente oggi, 3 aprile 2024. Il nuovo smartphone Android si va a piazzare sulla fascia medio-alta del mercato ed è il primo dispositivo a poter contare su una fotocamera e uno schermo “Pantone Validated”: andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli, tra specifiche tecniche, design, funzionalità e prezzi.

Motorola Edge 50 Pro è ufficiale e punta sulla riproduzione fedele dei colori

Motorola Edge 50 Pro è stato svelato ufficialmente in India ed è il primo smartphone a vantare una fotocamera e un display con certificazione Pantone, che assicura in entrambi i casi una riproduzione fedele dei colori. Come dispositivo “Pantone Validated”, deve soddisfare i criteri di valutazione e classificazione di Pantone, simulando l’intera gamma di colori Pantone reali. SkinTone garantisce che ciò che viene catturato dalla fotocamera o che venga visualizzato sul pannello rappresenti veramente le varie tonalità di pelle.

A tal proposito il dispositivo offre uno schermo curvo OLED da ben 6,7 pollici a risoluzione 1,5K, con refresh rate fino a 144 Hz e una luminosità di picco di 2000 nit; il comparto fotografico è composto in tutto da quattro sensori: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e macro da 13 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x, mentre frontalmente trova spazio un sensore da 50 MP con obiettivo integrato tramite foro.

Come anticipato dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, il cuore di Motorola Edge 50 Pro è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 octa-core, supportato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Tra i punti di forza spicca la batteria, non tanto per i suoi 4500 mAh, ma per la tecnologia di ricarica: lo smartphone supporta infatti una ricarica rapida cablata da 125 W e una ricarica rapida wireless da 50 W; con la prima, bastano meno di 20 minuti per tornare al 100%.

Ecco tutte le specifiche tecniche di Motorola Edge 50 Pro:

display curvo OLED da 6,7 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco di 2000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 octa-core (1 core Kryo 715 Prime a 2,63 GHz, 3 core Kryo 715 Gold e 4 core Kyro 510 Silver)

8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.4), ultra-grandangolare da 13 MP con supporto macro e teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x

fotocamera anteriore da 50 MP (f/1.9)

connettività 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C

speaker stereo con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

sistema operativo: Android 14 con Hello UX

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 125 W e ricarica wireless da 50 W

Il nuovo smartphone Motorola offre una struttura in metallo con cover posteriore in pelle vegana a base di silicone (o con finitura in acetato per la variante Pearl). Viene proposto con Android 14 e Hello UX, con la promessa di almeno tre aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza. Tra le principali funzionalità a bordo possiamo citare Ready For, una modalità che conosciamo già piuttosto bene e che consente di sfruttare al massimo la potenza dello smartphone, sia per giocare su uno schermo più grande, sia per utilizzare le funzionalità della fotocamera come webcam, o anche per un collegamento senza problemi al PC. In più è disponibile una funzione per la generazione di sfondi e temi tramite intelligenza artificiale.

Prezzo e uscita di Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro è stato presentato in India nelle colorazioni Black Beauty, Moonlight Pearl e Luxe Lavender e sarà disponibile all’acquisto nei prossimi giorni, più precisamente a partire dal 9 aprile 2024. Nel Paese lo smartphone sarà venduto in due varianti: si parte dalla versione 8-256 GB, proposta al prezzo consigliato di 31.999 rupie (circa 356 euro al cambio), e si arriva a quella da 12-256 GB, acquistabile a 35.999 rupie (circa 400 euro al cambio); con la promozione di lancio la cifra di partenza scende a 27.999 rupie (311 euro), con caricabatterie da 68 W o da 125 W incluso nella confezione (in base alla versione).

Considerando che il predecessore Edge 40 Pro è stato commercializzato in Italia al prezzo di partenza di 999 euro, ci aspettiamo che il nuovo modello arrivi da noi a una cifra superiore a quella indiana. Siamo sicuri che ritorneremo presto sull’argomento: che prezzo vi aspettate per il nostro mercato?

