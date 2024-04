Presentati in anteprima lo scorso 26 febbraio al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, i nuovi smartphone Android TCL Serie 50 si apprestano a debuttare ufficialmente sul mercato italiano.

Il produttore cinese, noto soprattutto per essere il secondo brand mondiale nel panorama delle TV, ha rinnovato il proprio portfolio smartphone con quattro soluzioni che spaziano tra la fascia media e la fascia entry level del panorama Android. Scopriamo tutti i dettagli, le specifiche, i prezzi e la disponibilità dei nuovi TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501.

Debutto italiano per i TCL Serie 50

Tramite un comunicato stampa diffuso il 3 aprile 2024, il produttore TCL ha annunciato la disponibilità italiana degli smartphone della TCL Serie 50, composta da quattro modelli: TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501; tutti e quattro possono contare su un SoC MediaTek e debuttano sul mercato con Android 14.

I dispositivi della Serie 50 sono simbolo dell’impegno dell’azienda nel rendere la tecnologia più vicina a tutti, accessibile e conveniente. Ogni modello offre un’eccellente connettività, una qualità superiore del display e un’esperienza utente ottimizzata. Inoltre, TCL 50 5G e TCL 50 SE vantano la prestigiosa certificazione Android Enterprise Recommended (AER), confermando l’attenzione di TCL per l’affidabilità e la sicurezza nei dispositivi mobili.

TCL 50 5G

L’unico smartphone della TCL Serie 50 a offrire il supporto alle reti 5G (anche su eSIM), come suggerito dal nome stesso del dispositivo, è il TCL 50 5G, smartphone che in futuro si aggiornerà ad Android 15, plasmato attorno al SoC Dimensity 6100+ (affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna) e caratterizzato da un design in linea con le tendenze del momento.

All’anteriore presenta un ampio display NXTVision da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz, circondato da cornici abbastanza spessotte (soprattutto il mento); la fotocamera selfie da 8 megapixel è incastonata all’interno di un piccolo foro circolare e centrato; il comparto fotografico principale, doppio (principale da 50 megapixel e ulta-grandangolare da 8 megapixel), è collocato all’interno di due oblò che sporgono singolarmente dalla scocca. La batteria integrata è da 5100 mAh e può essere ricaricata via cavo a 18 W.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo TCL 50 5G.

Dimensioni: 164,1 x 75,1 x 8,3 mm

x x Peso: 183,5 grammi

Display: NXTVision (IPS LCD) da 6,6″ HD+ con refresh rate a 90 Hz

(IPS LCD) da con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MC2

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 4 GB (RAM) e 128 GB (memoria interna)

(RAM) e (memoria interna) Fotocamera posteriore: doppia , 50 MP (principale) + 5 MP (ultra-grandangolare)

, (principale) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 5G (SIM + eSIM), Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

(SIM + eSIM), , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5100 mAh , ricarica rapida cablata a 18 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del TCL 50 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

TCL 50 SE

Pur non potendo contare sulla connettività 5G, TCL 50 SE si colloca per certi versi un gradino sopra rispetto al TCL 50 5G, offrendo un display più ampio e definito (6,75 pollici, Full HD+) circondato da cornici leggermente più ottimizzate. Sul fronte del design è pressoché identico.

Il SoC è il non più recentissimo Helio G88, affiancato da un massimo di 6 GB di RAM (fino a 12 GB con RAM virtuale) e 256 GB di memoria interna. La batteria resta da 5100 mAh ma supporta la ricarica rapida cablata a 33 W. Il comparto fotografico perde il sensore ultra-grandangolare, sostituito da un sensore macro da 2 megapixel. Anche lui è candidato ad aggiornarsi ad Android 15.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo TCL 50 SE.

Dimensioni: 162,8 x 75,5 x 8,1 mm

x x Peso: 195 grammi

Display: NXTVision (IPS LCD) da 6,75″ FHD+ con refresh rate a 90 Hz

(IPS LCD) da con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G88 (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 4 o 6 GB (RAM) e 128 o 256 GB (memoria interna)

o (RAM) e o (memoria interna) Fotocamera posteriore: doppia , 50 MP (principale) + 2 MP (macro)

, (principale) + (macro) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5100 mAh , ricarica rapida cablata a 33 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del TCL 50 SE, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

TCL 505

Un gradino sotto, si colloca TCL 505, smartphone plasmato attorno al SoC Helio G36. Il comparto fotografico è simile a quello del modello SE, anche se il sensore macro è sostituito da un sensore per la profondità di campo e la fotocamera selfie è da 5 megapixel.

Essa è collocata all’interno di un notch a goccia nella parte alta dell’ampio display IPS LCD da 6,75 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz. La batteria integrata è da 5010 mAh e c’è il supporto alla ricarica cablata a 10 W.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo TCL 505.

Dimensioni: 168,3 x 76,7 x 8,3 mm

x x Peso: 190 grammi

Display: NXTVision (IPS LCD) da 6,75″ HD+ con refresh rate a 90 Hz

(IPS LCD) da con refresh rate a SoC: MediaTek Helio G36 (12 nm) con CPU octa-core e GPU PowerVR GE8320



(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 4 GB (RAM) e 128 GB (memoria interna)

(RAM) e (memoria interna) Fotocamera posteriore: doppia , 50 MP (principale) + 2 MP (profondità di campo)

, (principale) + (profondità di campo) Fotocamera anteriore: 5 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 5010 mAh , ricarica cablata a 10 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del TCL 505, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

TCL 501

Il modello base della TCL Serie 50 è il TCL 501, unico smartphone Android Go edition (versione alleggerita di Android) del lotto. Il dispositivo eredita lo stesso SoC dal modello 505 ma, in questo caso, è affiancato da soli 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (sufficienti per Android Go).

Dotato di un design anacronistico, questo smartphone compatto offre un display IPS LCD da 6 pollici: la fotocamera anteriore, da 2 megapixel, è collocata nel bordo sopra al display; la fotocamera posteriore, da 5 megapixel, è collocata all’interno di un’isola quasi a filo scocca. La batteria è da 3000 mAh; c’è il supporto alla ricarica cablata a 10 W.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo TCL 501.

Dimensioni: 156,5 x 74,9 x 9,7 mm

x x Display: IPS LCD da 6″ (risoluzione 540 x 1092 pixel)

da (risoluzione 540 x 1092 pixel) SoC: MediaTek Helio G36 (12 nm) con CPU octa-core e GPU PowerVR GE8320



(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 2 GB (RAM) e 32 GB (memoria interna)

(RAM) e (memoria interna) Fotocamera posteriore: 5 MP

Fotocamera anteriore: 2 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , GPS , USB-C

, , , , Lettore delle impronte digitali: no

Batteria: 3000 mAh , ricarica cablata a 10 W

, ricarica cablata a Sistema operativo: Android 14 (Go edition)



Per conoscere tutte le specifiche tecniche del TCL 501, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi TCL Serie 50

Come anticipato, i nuovi smartphone della TCL Serie 50 arrivano in Italia, dividendosi tra modelli già disponibili e modelli che saranno disponibili a breve. Di seguito, per ciascun modello, riportiamo disponibilità precisa, colorazioni e prezzi di listino.

TCL 50 5G sarà disponibile dall’inizio del mese di maggio in due colorazioni (Dark Blue e Space Gray) e nella singola configurazione 4+128 GB , proposta al prezzo consigliato di 149,90 euro .

sarà disponibile dall’inizio del mese di maggio in due colorazioni (Dark Blue e Space Gray) e nella singola configurazione , proposta al prezzo consigliato di . TCL 50 SE è già disponibile all’acquisto in due colorazioni (Midnight Blue e Space Gray) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino: Configurazione 4+128 GB al prezzo consigliato di 139,90 euro Configurazione 6+256 GB al prezzo consigliato di 169,90 euro .

è già disponibile all’acquisto in due colorazioni (Midnight Blue e Space Gray) e in due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi di listino: TCL 505 è già disponibile all’acquisto in due colorazioni (Ocean Blue e Space Gray) e nella singola configurazione 4+128 GB , proposta al prezzo consigliato di 109,90 euro (link acquisto su Amazon).

è già disponibile all’acquisto in due colorazioni (Ocean Blue e Space Gray) e nella singola configurazione , proposta al prezzo consigliato di (link acquisto su Amazon). TCL 501 sarà disponibile da fine aprile in due colorazioni (Glacial Blue e Prime Black) e nella singola configurazione 2+32 GB, proposta al prezzo consigliato di 69,90 euro.

Acquista i nuovi smartphone economici TCL Serie 50 su Amazon