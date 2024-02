TCL partecipa al Mobile World Congress 2024 presentando una lunga serie di novità per il mercato di dispositivi Android che andranno ad arricchire la gamma di prodotti del brand nel corso dei prossimi mesi. Si tratta di una lineup particolarmente ricca (anche se focalizzata sulla fascia bassa del mercato), con tanti prodotti 5G e nuove soluzioni della linea NXTPAPER, pensati per garantire un’esperienza visiva più confortevole.

Vediamo tutti gli annunci di TCL in occasione del MWC 2024:

Nuovi smartphone TCL: spazio al 5G e a modelli NXTPAPER

Tra le novità che TCL porta al MWC 2024 c’è spazio, naturalmente, per nuovi smartphone. In particolare, il brand propone oggi tre nuovi prodotti, in arrivo sul mercato a partire dal secondo trimestre del 2024.

La novità principale è rappresentata da TCL 50 5G. Si tratta di uno smartphone Android 14 (e due major update in programma) dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche del dispositivo troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6100+ che garantisce anche la possibilità di utilizzare le reti 5G.

Lo smartphone è dotato di 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.010 mAh, con ricarica da 18 W. Il comparto fotografico è composto da due camere posteriori, una principale da 50 Megapixel e una ultra-grandangolare da 5 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Il nuovo TCL 50 include sia il chip NFC che il supporto alle eSIM, oltre alla connettività Dual SIM e il jack audio da 3,5 mm.Ci sarà anche il sensore di impronte laterale. Lo smartphone arriverà sul mercato con un prezzo di lancio pari a 149,90 euro. Come detto, le vendite partiranno nel secondo trimestre dell’anno.

Da segnalare anche il TCL 50E, dotato del SoC MediaTek Helio G88 (senza 5G quindi). Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 14 (e aggiornamento garantito ad Android 15). Tra le specifiche tecniche c’è spazio per un display da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+.

Il TCL 50 SE sarà disponibile in due versioni. La prima avrà 4 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la seconda avrà 6 GB di RAM e 256 GB di storage. Entrambe le varianti integreranno una batteria da 5.010 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche c’è spazio per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. La dotazione includerà anch il sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC e il jack audio da 3,5 mm.

Per quanto riguarda i prezzi:

la versione 4/128 GB sarà disponibile a 139,90 euro

sarà disponibile a la versione 6/256 GB sarà disponibile a 169,90 euro

TCL ha annunciato anche il nuovo TCL 505. Lo smartphone è dotato di un display da 6,75 pollici con tecnologia NXTVISION, risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche c’è il SoC MediaTek Helio G36 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage (ma c’è anche una variante da 128 GB) oltre che da una batteria da 5.010 mAh con ricarica da 10 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore secondario da 2 Megapixel oltre a una fotocamera da 5 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chp NFC e il jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento garantito ad Android 15. Il prezzo di lancio sarà di 109,90 euro.

Tra le novità della gamma di smartphone Android di TCL troviamo anche il TCL 501. Si tratta di uno smartphone con Android 14 Go Edition e dotato di display da 6 pollici con risoluzione qHD, processore Octa-Core, 2 GB di RAM, 32 GB di storage e batteria da 3.000 mAh. Questo modello sarà in vendita con un prezzo di appena 69,90 euro.

Il Mobile World Congress 2024 è l’occasione anche per l’ampliamento della gamma NXTPAPER che seguono le novità anticipate al CES 2024 dello scorso gennaio. Tra i prodotti presentati (e già disponibili sul mercato) troviamo il TCL 40 NXTPAPER con display NXTPAPER da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz-

Tra le specifiche c’è spazio per il SoC MediaTek Helio G88 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage e batteria da 5.010 mAh. Questo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro, e una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Il sistema operativo, però, Android 13.

C’è anche una versione 5G con SoC MediaTek Dimensity 6020, 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che con un display NXTPAPER da 6,6 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. Per quanto riguarda i prezzi, la versione 4G è disponibile con un prezzo di 199,90 euro mentre la versione 5G costa 229,90 euro. Le vendite prendono il via subito.

La gamma NXTPAPER include anche il nuovo tablet TCL NXTPAPER 11 con dispaly 2K da 11 pollici di diagonale e SoC MediaTek Helio P60T affiancato da una batteria da 8.000 mAh (il quantitativo di RAM e storage non è stato comunicato). Il sistema operativo è Android 13. Il tablet, disponibile da subito, costa 249,90 euro.

Le altre novità di TCL

A completare le novità di TCL per il MWC 2024 troviamo i nuovi dongle 5G della linea LINKKEY (IK511 e IK512) basati sullo standard 5G RedCap e sul modem Snapdragon X35 5G Modem-RF di Qualcomm che riduce i costi per l’accesso alla rete mobile di nuova generazione. Da segnalare anche il debutto del router domestico TCL LINKHUB HH132 Pro, con Wi-Fi 6.

Tra i nuovi prodotti di TCL c’è spazio anche per TCL MOVEAUDIO Go. Si tratta di auricolari true wireless con due microfoni, cancellazione del rumore ambientale e autonomia fino a 30 ore. Gli auricolari supportano Google Fast Pair e includono la certificazione IPX.

Ecco i prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti TCL al debutto al MWC 2024: