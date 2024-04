Buone notizie per i possessori degli smartphone Google Pixel: nelle scorse ore, infatti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sui device dell’azienda le patch di sicurezza di aprile 2024.

Uno dei punti di forza dei dispositivi commercializzati da Google è rappresentato dal supporto software che l’azienda è in grado di garantire agli utenti e che si traduce anche in aggiornamenti costanti volti a migliorare l’esperienza offerta, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati e l’introduzione di nuove funzionalità.

Arriva l’aggiornamento di aprile per i dispositivi Google Pixel

Il team di Google ha precisato di avere già dato il via alle procedure di rilascio dell’aggiornamento per i dispositivi Google Pixel supportati con Android 14, che lo riceveranno a partire da oggi, precisando che l’implementazione continuerà nella prossima settimana in fasi, a seconda dell’operatore e del device.

Questo è l’elenco dei modelli supportati con la relativa versione software:

Google Pixel 5a (5G): AP1A.240405.002

Google Pixel 6: AP1A.240405.002

Google Pixel 6 Pro: AP1A.240405.002

Google Pixel 6a: AP1A.240405.002

Google Pixel 7: AP1A.240405.002

Google Pixel 7 Pro: AP1A.240405.002

Google Pixel 7a: AP1A.240405.002

Google Pixel Tablet: AP1A.240405.002

Google Pixel Fold: AP1A.240405.002.A1

Google Pixel 8: AP1A.240405.002

Google Pixel 8 Pro: AP1A.240405.002

Stando al changelog ufficiale, l’aggiornamento di aprile include le patch di sicurezza mensili (qui trovate il bollettino integrale), la risoluzione di vari bug e alcuni miglioramenti generali.

Tra i bug risolti il team di sviluppatori di Google segnala quello relativo alla schermata nera durante lo sblocco con sistema biometrico in determinate situazioni, quello della stabilità della fotocamera quando si cambia lo zoom, quello relativo agli artefatti visualizzati quando si passa dalla modalità foto a quella video e quello relativo ai problemi di esposizione.

Come aggiornare

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema a segnalarlo con una notifica OTA.

I più impazienti possono procedere ad un controllo manuale della disponibilità andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.