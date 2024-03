Gli ultimi modelli di smartphone rilasciati dalle case di produzioni sono dotati di funzioni particolarmente innovative, molte delle quali alimentate dall’intelligenza artificiale. Tra le novità più apprezzate c’è la funzione “Cerchia e cerca”, sviluppata da Google e disponibile fino a questo momento esclusivamente su Google Pixel 8 o su Samsung Galaxy S24. Dato il grande successo di questa innovativa funzione, Google ha infatti annunciato l’intenzione di diffonderla anche sui dispositivi Android meno recenti, con un rilascio graduale che sembra essere già iniziato.

“Cerchia e Cerca” rivoluziona il modo di navigare su Google

Conosciuta anche con il suo nome inglese “Circle to Search”, “Cerchia e cerca” offre un modo nuovo tutto nuovo di cercare informazioni su Google. L’idea alla base è piuttosto semplice: cerchiare un elemento su qualsiasi parte dello schermo per avviare una ricerca più approfondita in proposito.

In un video promozionale di Samsung, ad esempio, si vede un utente che visualizza una lampada da tavolo a forma di cane arancione in un’immagine e, invece di avviare una ricerca testuale su Google descrivendo ciò che sta guardando, scopre che può semplicemente cerchiare la lampada con il dito per ottenere gli stessi risultati dal web.

“Cerchia e cerca” si rivela quindi sicuramente utile per lo shopping, ma può essere usato in generale per identificare piante e animali, cercare parole e ottenere informazioni di contesto da Google su qualsiasi cosa si stia guardando.

Nonostante il nome di questa funzionalità, non bisogna necessariamente cerchiare qualcosa per far partire una ricerca su di essa. Si può tracciare una linea (nel caso del testo, per esempio), scarabocchiare o semplicemente toccare e lasciare che l’intelligenza artificiale di Android capisca cosa si sta cercando di selezionare.

La vera bellezza sta nell’universalità del suo funzionamento: una didascalia su Instagram, per esempio, o un’immagine su una pagina web o un’opera d’arte su un podcast. Non importa se l’app in questione permette di selezionare gli elementi di interesse, “Cerchia e cerca” riuscirà a farlo.

Ottime notizie per gli utenti con dispositivi Android con qualche anno in più

Il programma di rollout globale per “Cerchia e Cerca” sembra essere entrato nel vivo: molti utenti hanno dichiarato che la funzione è ora disponibile su telefoni Pixel più vecchi, come il 7 e il 7 Pro. La funzione è stata notata sulla beta di Android 14 (QPR3) così come sulla versione stabile (patch di sicurezza del 5 febbraio). Aggiornando all’ultima versione dell’app Google, molti utenti potrebbero quindi vedere attivarsi la disponibilità di “Cerchia e Cerca” sul proprio smartphone.

Solitamente, queste novità impiegano giorni, se non settimane, per raggiungere effettivamente i telefoni degli utenti, ma questa funzione particolare sembra stia arrivando prima di quanto molti si aspettassero.

Se si è curiosi di provarla e non si vuole attendere il rilascio ufficiale, si può installare manualmente l’ultima beta dell’app Google da APKMirror. La funzione sembra richiedere il riavvio di SystemUI dopo aver aggiornato l’app Google, quindi probabilmente sarà necessario riavviare il telefono prima che sia totalmente funzionante.