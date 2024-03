Novità in arrivo per Google Contatti, una delle applicazioni Android più utilizzate del Google Play Store. È infatti dietro l’angolo un cambiamento per la scheda “Correggi e gestisci“, con una completa riorganizzazione delle impostazioni e delle voci al suo interno: andiamo a vedere come diventerà.

Google Contatti si prepara ad accogliere la rinnovata scheda “Organizza”

Google Contatti è un’app piuttosto auto esplicativa, che però include diverse funzionalità aggiuntive rispetto a quelle “base” che siamo portati a pensare. Oltre a permettere la visualizzazione e l’organizzazione dei contatti della rubrica telefonica, consente di impostare preferiti, aggiungere compleanni, promemoria, importare o esportare contatti, ripristinarli, avere accesso a un cestino e non solo.

Allo stato attuale l’applicazione offre tre schede principali, denominate “Contatti“, “In evidenza” e “Correggi e gestisci“, ma con una delle prossime versioni quest’ultima dovrebbe diventare “Organizza” e integrare una diversa organizzazione delle voci. Grazie al “solito” AssembleDebug e all’attivazione di uno specifico flag (che richiede i permessi di root) possiamo dare un’occhiata alle novità in arrivo, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane lato server a partire dalla versione 4.27.

Le varie voci sono state completamente riorganizzate in un lungo elenco, ma non sembra che le funzionalità siano cambiate più di tanto: possiamo trovare il cestino, le voci per unire e correggere, ripristinare i contatti, importare ed esportare e così via. In aggiunta ai cambiamenti qui sopra, Google sta anche riprogettando la pagina di modifica dei contatti, come possiamo vedere negli screenshot qui sotto.

Le novità qui sopra non sono per ora disponibili per tutti, ma dovrebbero iniziare a farsi vedere nel giro di qualche settimana. Nell’attesa, potete verificare di disporre della più recente versione di Google Contatti seguendo il badge qui in basso per il Google Play Store. Vi piacciono i cambiamenti in arrivo o preferite l’attuale applicazione? Fateci sapere la vostra.

Leggi anche: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti