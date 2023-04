POCO ha lanciato un nuovo smartphone economico POCO C51 dotato di schermo LCD HD+ da 6,52 pollici, chipset Helio G36 e batteria 5.000 mAh.

Il nuovo arrivato è munito di 4 GB di RAM, ma all’occorrenza può attingere a ulteriori 3 GB di RAM virtuale, mentre la memoria interna ammonta a 64 GB.

POCO C51 offre una fotocamera posteriore da 8 MP abbinata a un sensore di profondità, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 5 MP.

Il nuovo smartphone Android sfoggia un design posteriore con una trama ispirata alla pelle con un sensore di impronte digitali montato poco sotto al modulo fotografico.

Il dispositivo esegue Android 13 Go Edition e la società promette 2 anni di aggiornamenti di sicurezza. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica da 10 W.

Specifiche dello smartphone POCO C51

Schermo LCD IPS HD+ da 6,52 pollici (1600 x 720 pixel) con frequenza di campionamento touch a 120 Hz

Processore Octa-Core MediaTek Helio G36 12nm da 2,2 GHz con GPU IMG PowerVR GE8320 a 680 MHz

4 GB di RAM LPDDR4X, 64 GB di memoria interna eMMC 5.1, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 13 Go

Doppia SIM (nano+nano+microSD)

Fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED apertura f/2.0, sensore di profondità

Fotocamera frontale da 5MP con apertura f/2.2

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Scanner per impronte digitali montato posteriormente

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, porta micro USB

Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W

Disponibilità e prezzo dello smartphone POCO C51

Lo smartphone POCO C51 debutta in India nei colori Power Black e Royal Blue al prezzo di 8.499 rupie corrispondenti a circa 95 euro e sarà disponibile presso Flipkart a partire dal 10 aprile. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

