Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone economico, Redmi A3 potrebbe essere il modello che fa al caso vostro ed ora è disponibile anche in Italia.

Il nuovo modello low cost del produttore asiatico è infatti sbarcato su Amazon, ove è disponibile in varie colorazioni ad un prezzo decisamente aggressivo.

Le principali caratteristiche di Redmi A3

Lanciato in India lo scorso mese, Redmi A3 è animato da un processore MediaTek Helio G36 e può contare su un display LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+, refresh rate a 90 Hz, touch sampling rate a 120 Hz, luminosità massima di 400 nit e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 3 GB di RAM (con la possibilità di avere altri 6 GB di RAM virtuale) e 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione (eMMC 5.1), con la possibilità di espansione tramite microSD.

Passando al settore imaging, lo smartphone può contare su un sensore principale posteriore da 8 megapixel e uno frontale da 5 megapixel dedicato a selfie e videochiamate.

Tra le altre caratteristiche di Redmi A3 troviamo una porta USB Type-C, un ingresso jack audio da 3,5 mm, la connettività 4G, il supporto Dual SIM, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica fino a 10 W) e, per quanto riguarda l’aspetto software, Android 13 Go.

Prezzi e disponibilità

Sono varie le offerte su Amazon dedicate a Redmi A3, disponibile in più colorazioni (Midnight Black, Star Blue e Forest Green) e in versione con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione (in futuro potrebbero arrivarne anche altre).

Se preferite un’offerta “venduto e spedito da Amazon”, lo smartphone può essere vostro a 116,31 euro sia in verde (qui trovate la pagina dedicata) che in celeste (qui trovate la pagina dedicata).

Per restare aggiornati su tutte le novità potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.