Settimane intense per POCO, il brand orientale nato sotto l’ala di Xiaomi, che dopo aver ufficializzato X6 Neo, smartphone dal look moderno e rapporto qualità prezzo che oseremmo definire aggressivo, ha visto negli scorsi giorni trapelare informazioni dettagliate sul prossimo F6 Pro, modello che punta a dire la sua nella fascia medio-alta del mercato.

Ora, una nuova indiscrezione ha coinvolto l’imminente POCO C61, successore di quel C51 uscito nell’aprile 2023, di cui vengono mostrati alcuni render dall’aria ufficiale e vengono svelate la maggior parte delle specifiche tecniche.

L’economico POCO C61 non sembra avere più segreti grazie a questo leak

POCO C61 si prefigura come smartphone di fascia basa dell’azienda che punta a offrire una dotazione solida a un prezzo altamente competitivo. La fuga d’informazioni è merito del portale specializzato Appuals il quale, come accennato, è entrato in possesso di dettagliati render, specifiche tecniche e i presunti prezzi in India.

POCO C61 si tratta, di fatto, di una versione rebrand del Redmi A3 con cui condivide numerose scelte di design e ingegneristiche come il sensore per le impronte digitali posizionato sulla cornice laterale destra.

Il design del dispositivo segue il linguaggio visivo dei modelli di POCO a cui abbiamo accennato sopra con modulo fotografico circolare sul retro, angoli stondati e cornici piatte. Frontalmente lo smartphone dovrebbe montare un pannello LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ (165 0 x 720), refresh rate da 90 Hz, luminosità di picco di 500 nit e protezione offerta da un Gorilla Glass 3 di Corning.

Nella parte superiore troviamo un notch a goccia nel quale trova posto la fotocamera frontale da 5 MP.

Le cornici non sembrano essere molto ottimizzate, un dettaglio in linea con la fascia di prezzo, e coglie l’occhio il bordo inferiore (cosiddetto mento) dallo spessore elevato.

Sotto il cofano la scelta di POCO sarebbe ricaduta sul processore MediaTek Helio G36 affiancato da tagli di memoria da 4/64 GB di RAM e spazio d’archiviazione o 6/128 GB.

Proseguiamo con il comparto fotografico che, a dispetto dell’enorme modulo posteriore, può contare solo su un sensore da 8 MP e uno accessorio da 0,08 MP in aggiunta al flash LED.

A completare le caratteristiche dovremmo trovare una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W tramite la porta USB-C posta inferiormente; una dotazione che, se unita al display HD+ e al processore poco energivoro, dovrebbe promettere un’ottima autonomia.

Presente anche il supporto al Dual SIM, NFC, Wi-Fi 5 e il jack per le cuffie da 3,5 mm.

Le dimensioni del dispositivo dovrebbero attestarsi sui 168.3 mm di altezza, 76.3 mm di larghezza e 8.32 mm di spessore.

Prezzi e disponibilitÃ

POCO C61 dovrebbe essere disponibili nelle colorazioni nera, azzurra e verde menta a un prezzo che, al cambio, varia dagli 82 euro (7499 rupie indiane, INR) della versione base ai 95 euro (8499 INR) della configurazione 6/128 GB.

Al momento della stesura di questo articolo non sono state rese note le tempistiche di lancio del dispositivo; POCO C51 venne lanciato nel mese di aprile 2023 dunque è lecito aspettarsi un periodo di lancio in linea con quello del predecessore, vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori novità .

