Il Feature Drop di marzo porta su Google Pixel Watch l’interfaccia utente Fitbit Workout introdotta con Google Pixel Watch 2.

Google Pixel Watch è uno smartwatch Wear OS presentato il 6 ottobre 2022 insieme agli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

La precedente interfaccia a volte sembrava un po’ angusta, mentre ora appare più leggibile, soprattutto durante gli allenamenti.

L’originale Pixel Watch guadagna la nuova interfaccia Fitbit Workout

Scorrendo a destra è possibile visualizzare un elenco completo di metriche, mentre scorrendo a sinistra è possibile controllare gli esercizi.

Con questo aggiornamento i pulsanti di blocco, fine e pausa passano da cerchi a pillole, inoltre il riquadro della frequenza cardiaca giornaliera ha un’icona a forma di cuore piena.

Il feature drop di marzo introduce anche la modalità di allenamento automatico con avvio/arresto per corsa, camminata, ellittica, spinning, tapis roulant, bici o canottaggio, nonché l’allenamento per la zona cardiaca specifica, tuttavia non introduce l’app di respirazione Fitbit Relax.

Queste novità sono in fase di lancio con l’app Fitbit 3.19 per Wear OS e sono state ampiamente distribuite tramite Google Play Store, ma per vederle è necessario riavviare Pixel Watch dopo aver installato l’aggiornamento.

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Marzo 2024