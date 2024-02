Poche ore fa, tramite un video postato su X (l’ex Twitter), il Chief Marketing Officer di Qualcomm Don McGuire, presente al Mobile World Congress 2024 di Barcellona, ha svelato alcuni dettagli importanti sui piani di Qualcomm, a partire dallo Snapdragon 8 Gen 4.

Il prossimo, atteso, SoC di punta del chipmaker californiano potrà contare sulle CPU Oryon, personalizzate dall’azienda, e verrà svelato ufficialmente durante lo Snapdragon Summit 2024 che si svolgerà a ottobre 2024.

Novità sullo Snapdragon 8 Gen 4, direttamente da Qualcomm

È ufficiale: lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, il cuore pulsante della generazione 2025 di flagship Android, potrà contare sulle CPU Oryon, la gamma di soluzioni custom basate su architettura ARM che il chipmaker statunitense ha annunciato allo Snapdragon Summit 2022.

Il passaggio dai core ARM ai core personalizzati per la CPU dovrebbe dare un vantaggio competitivo non indifferente a Qualcomm che, inoltre, dovrebbe riuscire ad accedere al processo produttivo a 3 nm di seconda generazione di TSMC, passo fondamentale per cercare di competere con i chip Apple Silicon.

Il nuovo SoC di punta per dispositivi mobile verrà presentato ufficialmente a ottobre 2024, durante il classico appuntamento con lo Snapdragon Summit. Nel video, condiviso qui sotto, McGuire invita le persone ad abbracciare l’intelligenza artificiale perché “essa non sostituirà gli esseri umani ma fungerà da sesto senso o secondo cervello per loro“.

❗️Calling all Snapdragon Insiders… CMO @donnymac is in Europe this week for #MWC24 and has a special message – and some secret intel – just for you 🕵 pic.twitter.com/RBsBvytRlo — Snapdragon UK (@Snapdragon_UK) February 28, 2024

Cosa sappiamo finora sul prossimo SoC di punta targato Qualcomm

Lo Snapdragon 8 Gen 4 è già stato protagonista dei primi benchmark che hanno mostrato risultati davvero interessanti, anche rispetto al recentissimo Snapdragon 8 Gen 3 che troviamo sulla maggior parte dei flagship Android di questo 2024, suggerendo l’utilizzo dei core Oryon, dettaglio ora confermato direttamente da Qualcomm.

La CPU dell’inedito SoC dovrebbe vantare un cambio di paradigma nella struttura dei cluster, salutando definitivamente i core di efficienza e proponendo esclusivamente core “Prime” e core di prestazione: si parla di una struttura 2+6, con frequenza di clock spinta fino a 4 GHz per i due core “Prime” (contro i 3,3 GHz del singolo core Prime presente sull’attuale SoC di punta).

Oltre a miglioramenti sul fronte della CPU (e immaginiamo della GPU), lo Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe potere contare anche su un’unità di elaborazione neurale (NPU) migliorata, fondamentale per competere al meglio nella corsa all’intelligenza artificiale, on-device secondo i piani di Qualcomm.

Vedremo se tutto ciò basterà a Qualcomm per competere ad armi pari con Apple: nei prossimi mesi emergeranno sicuramente nuovi benchmark e tante altre indiscrezioni sull’attesissimo SoC che, in ogni caso, non è l’unica piattaforma attesa da qui alla fine dell’anno.

