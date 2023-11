Qualcomm rinnova la sua gamma di SoC per smartphone e tablet Android con il lancio ufficiale del nuovo Snapdragon 7 Gen 3. Si tratta del nuovo chip per la fascia media del mercato, pronto a incrementare, ancora una volta, il livello di prestazioni del mid-range Android. Il SoC si affianca all’apprezzato (anche se disponibile solo su pochi modelli, almeno in Europa) Snapdragon 7 Plus Gen 2 presentato a inizio 2023. Vediamo le caratteristiche tecniche complete del nuovo Snapdragon 7 Gen 3.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: il nuovo SoC per la fascia media è ufficiale

Il nuovo Snapdragon 7 Gen 3 è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la fascia media del mercato Android. Il SoC di Qualcomm è stato realizzato con processo produttivo a 4 nm e può contare su di una CPU Octa-Core Kyro con tre diversi cluster. In particolare, la configurazione sarà 1+3+4, come già avvenuto con lo Snapdragon 7 Plus Gen 2. Qualcomm ha scelto quest’architettura per la CPU del suo nuovo SoC:

1 Prime Core da 2,63 GHz

da 2,63 GHz 3 Performance Core da 2,4 GHz

da 2,4 GHz 4 Efficiency Core da 1,8 GHz

Da notare che sia il Prime Core che i Performance Core hanno una frequenza leggermente più bassa rispetto a quella dello Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tra le specifiche del SoC c’è spazio anche per una GPU Adreno su cui, però, Qualcomm non fornisce particolari dettagli.

L’azienda, in ogni caso, riferisce un miglioramento per la CPU del +15% per le prestazioni e del +20% per l’efficienza. Da notare, invece, che la GPU registra prestazioni superiori di oltre il +50%. Questi confronti si riferiscono allo Snapdragon 7 Gen 1 e non al più recente Snapdragon 7 Plus Gen 2. Per un’idea più precisa in merito alle reali prestazioni del nuovo SoC sarà necessario attendere i primi benchmark.

Il nuovo Snapdragon 7 Gen 3 integra anche l’AI Engine con architettura a bassi consumi. Questo componente è in grado di migliorare di oltre il +60% le prestazioni per watt per quanto riguarda le attività legate all’uso dell’intelligenza artificiale, confermando la grande attenzione di Qualcomm per il settore dell’AI come già emerso in occasione della presentazione dello Snapdragon 8 Gen 3.

Tra le specifiche tecniche del nuovo chip di Qualcomm troviamo il modem Snapdragon X63 5G in grado di garantire una connettività dati, sotto rete 5G, con una velocità massima di 5 Gbps. Per quanto riguarda la connettività, inoltre, c’è il supporto a Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.3. Da segnalare anche la presenza del Qualcomm Spectra Triple ISP, con supporto ai sensori fino a 200 Megapixel, e il supporto a tutta la suite Snapdragon Sound Technology.

I primi smartphone con Snapdragon 7 Gen 3 stanno arrivando

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 sta arrivando sul mercato. Il nuovo chip di Qualcomm sarà, infatti, è vicinissimo al debutto commerciale. I primi OEM a portare sul mercato uno smartphone con questo SoC saranno HONOR e Vivo che dovrebbero presentare nuovi modelli con Snapdragon 7 Gen 3 già nel corso delle prossime settimane (in Cina). Possiamo aspettarci l’arrivo in Europa del chip per il primo trimestre del 2024.

