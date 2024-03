Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. L’intera gamma di flagship 2024 viene proposta in promozione non solo attraverso alcuni bundle, ma anche con i tre modelli presi singolarmente: vediamo come approfittare degli sconti, soprattutto considerando che in tutti i casi troviamo Galaxy Watch6 o Galaxy Tab S9 FE in omaggio.

Come ormai avrete notato, quest’oggi ha preso il via la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: fino alle 23:59 di luned√¨ 25 marzo 2024 il colosso dell’e-commerce mette a disposizione centinaia di migliaia di sconti su prodotti tech e non, in questo caso disponibili per tutti e non solo dedicate agli utenti abbonati ad Amazon Prime (ad eccezione delle Offerte WOW! come quella di Google Pixel 8, riservate a questi ultimi).

Le offerte Samsung proposte durante l’evento sono tantissime, ma tra queste spiccano senza dubbio quelle riguardanti i modelli pi√Ļ recenti della gamma smartphone: stiamo parlando di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, lanciati un paio di mesi fa e gi√† proposti in sconto con omaggi. L’iniziativa in scadenza il 17 marzo √® stata infatti prorogata fino al 24 dello stesso mese: chi acquister√† entro questa data un Samsung Galaxy S24 o un Samsung Galaxy S24+ e lo registrer√† su Samsung Members entro il 23 aprile 2024, otterr√† in regalo un Samsung Galaxy Watch6 40 mm; chi invece acquister√† con le stesse scadenze un Samsung Galaxy S24 Ultra potr√† avere in regalo un Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi.

Come abbiamo visto, Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+ si distinguono principalmente per le dimensioni, con tutto ci√≤ che ne consegue: entrambi offrono il SoC Exynos 2400, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Lo schermo √® un Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici (Full-HD+) o 6,7 pollici (QHD+), mentre il comparto fotografico √® composto da quattro sensori: a bordo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera anteriore da 12 MP. Cambia la batteria: sul “piccolo” si ferma a 4000 mAh (con ricarica da 25 W), mentre sul “Plus” sale a 4900 mAh (e 45 W).

Il vero e proprio flagship √® Samsung Galaxy S24 Ultra, che riprende alcune delle specifiche dei fratelli e alza l’asticella: lo schermo √® un Dynamic AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione QHD+, mentre il SoC √® il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Passi avanti anche nel comparto fotografico: sul retro abbiamo una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria raggiunge i 5000 mAh.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra hanno debuttato al prezzo consigliato di rispettivamente 929 euro, 1189 euro e 1499 euro, ma con le offerte disponibili su Amazon potete approfittare di sconti e bundle. Si parte da 799 euro, 899 euro e 1299 euro (sempre con caricabatterie incluso). Ecco nel dettaglio tutte le possibilità attualmente a disposizione sul sito (tutte con smartwatch o tablet in regalo da richiedere tramite Samsung Members):

Per offerte riguardanti altri prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in fondo. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

