Come forse avrete già notato, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon coinvolge tantissimi prodotti ed è disponibile fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo 2024. Si tratta di una nuova promozione pensata per celebrare l’arrivo della bella stagione con sconti su prodotti tech e non solo: se state cercando un dispositivo a marchio Samsung, siete capitati nel posto giusto perché stiamo per mostrarvi una selezione di offerte sulla gamma Galaxy. Andiamo a scoprire insieme gli sconti su smartphone, tablet, cuffie, smartwatch e non solo.

Gli sconti Samsung della Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Amazon aveva anticipato l’arrivo del nuovo evento con l’ormai consueto sconto sui prodotti Seconda Mano, ma il pezzo forte è la vera e propria Festa delle Offerte di Primavera, con centinaia di migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi tra cui proprio Samsung, Google, Xiaomi, OPPO, Motorola, Sony e LG. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti, fatta eccezione per le Offerte WOW!, che risultano riservate agli abbonati Prime (qui potete abbonarvi) e che spunteranno “a sorpresa” durante l’intero evento.

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida dal 20 al 25 marzo 2024, comprende diversi prodotti a marchio Samsung, e in questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti. Gli sconti toccano alcuni smartphone recenti (come gli ultimi flagship della serie Galaxy S24, con bundle), tablet della serie Galaxy Tab S9, ma anche cuffie wireless Galaxy Buds, smartwatch Galaxy Watch, SmartTag2 e accessori.

Senza ulteriori indugi, ecco una ricca selezione degli sconti Samsung della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, ordinati per tipologia:

Offerte smartphone Samsung

Offerte tablet Samsung

Offerte smartwatch e cuffie Samsung

Altre offerte Samsung

Queste erano dunque le principali offerte sui prodotti Samsung della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni (anche in meglio), oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altri marchi o altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in fondo. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Offerte per categoria

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra | Recensione Samsung Galaxy S24 | Recensione Samsung Galaxy S24+