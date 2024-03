C’è molta attesa tra i fan dell’azienda coreana per il futuro, primo anello intelligente del brand: Samsung Galaxy Ring è stato mostrato per la prima volta in un breve video in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di gennaio, da lì in poi hanno iniziato a susseguirsi tutta una serie di indiscrezioni in merito, nonostante i dettagli ufficiali siano decisamente pochi per il momento.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere alcuni dettagli interessanti sul dispositivo in questione, dai lavori per implementare una piattaforma sanitaria intelligente nella quale far convergere anche altri dispositivi, all’autonomia dell’anello smart, alla compatibilitĂ di Galaxy Ring con altri dispositivi indossabili del brand e smartphone, fino ad arrivare a conoscere i presunti piani di produzione dell’azienda.

Oggi invece, grazie ad un recente rapporto della testata coreana Chosun Biz, scopriamo insieme una possibile futura funzione di Galaxy Ring, qualcosa che finora non era minimamente trapelato.

Galaxy Ring integrerĂ la piattaforma alimentare di Samsung per migliorare l’alimentazione degli utenti

Secondo quanto condiviso, sembra che l’azienda stia valutando di collegare Galaxy Ring con Samsung Food e Samsung e-Food Hall: si tratta di due servizi del colosso che forse non tutti conoscono, il primo è un servizio mosso dall’intelligenza artificiale che offre agli utenti ricette alimentari personalizzate, mentre il secondo è un’apposita sezione sul sito coreano di Samsung dove è possibile acquistare prodotti alimentari.

Sembra che l’azienda abbia dunque intenzione di collegare i dispositivi indossabili con elettrodomestici intelligenti, inclusi frigoriferi e forni a microonde, così facendo Galaxy Ring potrebbe offrire agli utenti piani dietetici personalizzati basati sulle informazioni sanitarie raccolte dal dispositivo. Samsung Food analizzerĂ di conseguenza il contenuto del frigorifero dell’utente, offrendo consigli e ricette in base al suo contenuto e ai dati provenienti dall’anello smart. Qualora in base ai dati di Galaxy Ring e alle ricette proposte da Samsung Food qualche alimento non sia presente nel frigorifero, il sistema potrĂ ordinarlo automaticamente dall’e -Food Hall di Samsung.

L’intento del colosso coreano appare abbastanza chiaro, sfruttare Galaxy Ring per allargare il proprio ecosistema e costringere gli utenti ad averne sempre piĂą bisogno, fidelizzandoli di conseguenza; c’è però un aspetto da considerare, per quanto Samsung Food sia attualmente disponibile in 104 paesi, Samsung e-Food Hall è invece un’esclusiva del mercato coreano. A livello globale quindi l’integrazione fra i diversi servizi potrebbe essere leggermente inferiore, anche se quasi certamente le funzioni per migliorare l’alimentazione in base ai dati raccolti da Galaxy Ring dovrebbero essere disponibili un po’ ovunque.

