Coloro tra voi che a gennaio seguirono la diretta dell’evento Samsung Galaxy Unpacked ricorderanno certamente lo stupore nel vedere, per la prima volta, un breve video di “presentazione” del futuro, nonché primo, anello intelligente del brand: Galaxy Ring.

In seguito sono iniziati a trapelare diversi dettagli interessanti sul dispositivo in questione, dai lavori per implementare una piattaforma sanitaria intelligente nella quale far convergere anche altri dispositivi, all’autonomia dell’anello smart, fino ad arrivare alla compatibilità di Galaxy Ring con altri dispositivi indossabili del brand e smartphone.

Oggi invece, grazie all’ultimo rapporto della testata coreana The Elec, diamo uno sguardo a qualche dettaglio sui preparativi in atto in casa Samsung.

Samsung pianifica la produzione di Galaxy Ring

Sappiamo già, grazie alle dichiarazioni di Daniel Seung, responsabile globale B2B Wearable/IoT/Accessory di Samsung Electronics, che il futuro Galaxy Ring dovrebbe fare il suo debutto nella seconda metà di quest’anno, tempistiche che ci portano subito a pensare al prossimo Galaxy Unpacked di quest’estate, evento durante il quale dovrebbero vedere la luce anche i nuovi smartwatch e i nuovi smartphone pieghevoli del brand.

Considerando dunque che i tempi stringono, è normale che l’azienda stia già pianificando la produzione del prossimo dispositivo indossabile; secondo quanto riportato Samsung avrebbe intenzione di iniziare la produzione di massa nel mese di maggio, preventivando inizialmente circa 400.000 unità. Bisogna considerare infatti che, seppur il brand vanti una notevole schiera di utenti affezionati, Galaxy Ring è il primo dispositivo del suo genere sviluppato dalla società e solo il tempo ci dirà se verrà accolto con entusiasmo o meno; in ogni caso Samsung ha comunque la possibilità di adeguare la produzione in base alla risposta del mercato in corso d’opera.

Ciò è possibile sia per il fattore di forma ridotto del dispositivo, ma soprattutto per l’assenza di qualsiasi carenza di componenti, caratteristiche che consentiranno all’azienda, qualora fosse necessario, di aumentare rapidamente la produzione di Galaxy Ring.

Inoltre, pare che al momento del lancio il futuro anello intelligente dell’azienda possa non avere alcune delle funzionalità dei dispositivi medici della serie Galaxy Watch, ciò sarebbe principalmente dovuto al fatto che la società potrebbe aver bisogno di più tempo per ottenere le certificazioni dei dispositivi medici per funzionalità di questo tipo. Per quanto infatti non si conoscano nel dettaglio le future funzionalità di Galaxy Ring, si ipotizza che il dispositivo possa vantare funzioni quali la misurazione della pressione sanguigna e dell’ECG, nonché la notifica del ritmo cardiaco irregolare (IHRN) tanto per fare qualche esempio.

Le informazioni certe al momento sono poche, oltre alla disponibilità di tre distinte colorazioni infatti (oro, argento e nero) e di varie misure, sappiamo ben poco se ci limitiamo alle informazioni ufficiali. Ad ogni modo, manca ancora qualche mese alla presentazione del dispositivo in questione, nel corso del tempo sarà la stessa azienda a rilasciare gradualmente qualche nuova informazione su Galaxy Ring, oltre alle solite fughe di notizie che certamente non mancheranno. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi tutte le nuove informazioni.

