In un periodo storico come il nostro sempre più persone si prendono cura della propria salute, in questo frangente i dispositivi tecnologici rappresentano un valido aiuto sia per coloro che sono intenzionati a perdere peso, monitorare la qualità del proprio sonno o semplicemente per avere a portata di mano tutta una serie di misurazioni e dati. Samsung è ben consapevole di tutto ciò ed è per questo che da diverso tempo ormai è impegnata nel costante miglioramento della propria piattaforma dedicata alla salute, Samsung Health, nonché dell’integrazione di quest’ultima con i vari dispositivi del brand.

Il colosso coreano vanta già alcuni dispositivi indossabili con i quali è possibile effettuare tutta una serie di rilevazioni e misurazioni inerenti alla propria salute ma, come abbiamo intravisto durante l’evento di presentazione dei nuovi Galaxy S24 a gennaio, la società sta per lanciarsi in un settore finora inedito, ovvero quello degli anelli intelligenti; durante il Mobile World Congress di Barcellona l’azienda ha deciso di condividere qualche dettaglio in più su Galaxy Ring, fornendo al contempo un assaggio di quello che sarà il futuro nuovo ecosistema rivolto alla salute dell’azienda, che mira alla costruzione di una piattaforma sanitaria intelligente grazie anche alle potenzialità offerte dall’AI.

Ecco come Samsung intende creare una piattaforma sanitaria intelligente grazie all’AI e ai propri dispositivi

Samsung ha dunque intenzione di migliorare ulteriormente quanto al momento offerto ai propri utenti dal punto di vista del monitoraggio della salute e del benessere, l’intento dell’azienda è quindi quello di fornire un approccio completo ma semplificato al benessere quotidiano, migliorando la salute delle persone attraverso un’assistenza connessa incentrata sulla casa collegando dispositivi, servizi e persone. Per fare ciò, l’azienda ha individuato alcuni step fondamentali, che diventeranno parte integrante della futura nuova piattaforma.

Unire i dati sanitari

La frammentazione dei dati è uno dei principali problemi che affligge il settore della salute, in diversi contesti gli utenti possono sì avere a disposizione tutta una serie di dati e parametri, ma potrebbe essere difficoltoso riunirli in un unico posto, così non solo da poterli visionare in maniera più comoda ma anche per poterli in seguito processare tenendo conto di tutti i parametri disponibili.

Per ovviare a questo problema Samsung è intenzionata a sfruttare uno degli ecosistemi di dispositivi connessi più grandi e diversificati attualmente a disposizione, grazie alla piattaforma Samsung Health l’azienda collegherà diversi dispositivi e soluzioni dei partner all’interno di un’unica piattaforma coerente, semplificando il monitoraggio delle condizioni di salute su un dispositivo indossabile Galaxy.

Gli utenti potranno beneficiare di una maggiore comprensione di quelli che sono i dati inerenti alla propria salute grazie ad una tecnologia di sensori avanzata che sarà perfettamente integrata con approfondimenti e dati sanitari di terze parti, senza ovviamente rinunciare alla sicurezza dei propri dati grazie alla piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

Samsung vuole utilizzare l’intelligenza artificiale per trasformare i dati in informazioni significative

Ben venga avere a disposizione tutta una serie di dati sulla salute, ma questi dati da soli servono a ben poco, vanno in seguito analizzati e processati; Samsung è intenzionata ad utilizzare uno degli strumenti più innovativi attualmente disponibili, ovvero l’intelligenza artificiale, per fornire approfondimenti più personalizzati ed esperienze sanitarie su misura attraverso l’ampio set di dati globali di Samsung Health derivante da 64 milioni di utenti attivi mensili.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale fornirà quindi una comprensione più profonda della propria salute attraverso approfondimenti più completi, coprendo il periodo di tempo più lungo possibile; strumenti e funzionalità come My Vitality Score e Booster Card combineranno più dati con nuove analisi intelligenti per fornire agli utenti una guida ancora più personalizzata e utilizzabile giorno e notte.

La qualità del sonno passa anche dall’integrazione con altri servizi e prodotti

Il monitoraggio della qualità del sonno è da tempo uno dei cavalli di battaglia tra le funzionalità sanitarie dei dispositivi Samsung Galaxy, questo perché il sonno può influenzare in maniera importante la qualità della vita e di tutta un’altra serie di parametri inerenti al benessere di ognuno di noi; per questo la società vuole fornire una comprensione più profonda della qualità del sonno e di altri aspetti della loro salute, grazie a funzionalità particolari come il rilevamento dell’apnea notturna che ha recentemente ricevuto l’autorizzazione della FDA statunitense.

Interessante poi la futura integrazione con altri servizi e prodotti, l’azienda sta infatti collaborando con una serie di partner per collegare queste funzionalità a soluzioni e servizi reali che espandono l’accesso all’assistenza sanitaria a domicilio; Samsung cita come esempio la futura possibilità di creare un ambiente di sonno migliore con un materasso intelligente in grado di regolare con precisione le temperature del sonno ideali per il riposo.

Samsung Galaxy Ring sarà al centro della nuova piattaforma sanitaria intelligente

Come già detto, Samsung vanta già diversi dispositivi in grado di effettuare rilevazioni e monitoraggi di diversi parametri inerenti alla salute, non tutti gli utenti però possono essere comodi nell’utilizzare smartwatch e smartband, soprattutto durante la notte o durante alcune attività fisiche particolari; in questo frangente si posizionerà Samsung Galaxy Ring, il primo anello smart dell’azienda in arrivo entro la fine dell’anno.

Durante il Mobile World Congress la società non ha rivelato particolari informazioni sull’anello, i dettagli sono praticamente gli stessi che già conoscevamo grazie alle precedenti indiscrezioni, ma almeno abbiamo qualche informazione in più circa l’estetica del dispositivo.

Samsung Galaxy Ring porterà le innovazioni accumulate dall’azienda nella forma più piccola per un comodo utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, andando ad aggiungersi al portafoglio di dispositivi indossabili già esistenti e fornendo agli utenti un modo completamente nuovo per semplificare il benessere quotidiano, fornendo loro maggiori informazioni e più modi per comprendere se stessi giorno e notte.

In conclusione il colosso coreano è seriamente intenzionato a migliorare l’attuale ecosistema proprietario, prefiggendosi l’obbiettivo di creare una nuova piattaforma sanitaria intelligente grazie all’implementazione di Galaxy AI, all’utilizzo dei dispositivi del brand e all’integrazione con dispositivi e servizi di terze parti, con lo scopo di aiutare le persone a comprendere meglio se stesse e ad apportare piccoli cambiamenti che hanno un grande impatto, migliorando la salute e il benessere di tutti.

