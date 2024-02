Dopo una breve apparizione in occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S24, ieri per Samsung Galaxy Ring è arrivato il momento dell’annuncio ufficiale.

Il colosso coreano può contare su vari dispositivi in grado di effettuare rilevazioni e monitoraggi di diversi parametri relativi alla salute e Samsung Galaxy Ring, ossia il primo anello smart dell’azienda, andrà a completare l’offerta, consentendo agli utenti di indossare un dispositivo poco invasivo anche nei momenti in cui non vogliono essere “disturbati” (si pensi, ad esempio, durante la notte).

Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy Ring

In occasione dell’evento organizzato da Samsung per il Mobile World Congress 2024, il produttore non ha fornito molti altri dettagli sulle caratteristiche che Samsung Galaxy Ring potrà vantare.

Un interessante particolare sull’autonomia del nuovo dispositivo è emerso da una dichiarazione resa da TM Roh, a capo della divisione mobile del colosso coreano, il quale ha precisato che gli utenti dovrebbero essere in grado di usare questo speciale anello da 5 a 9 giorni con una singola ricarica.

TM Roh ha anche rivelato che Samsung Galaxy Ring sarà in grado di monitorare il livello della saturazione di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno, ciò grazie ai sensori integrati. Tali informazioni saranno quindi trasferite su uno smartphone associato e sincronizzate con l’app Samsung Health mentre pare che non saranno supportate le chiamate.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle immagini rilasciate dal produttore, Samsung Galaxy Ring dovrebbe essere capace di monitorare la frequenza cardiaca, il livello SpO2, i passi, gli allenamenti e il sonno mentre probabilmente non è in grado di monitorare gli allenamenti all’aperto a causa della mancanza di un modulo GPS.

Restiamo in attesa di scoprire quale sarà il prezzo ufficiale del nuovo piccolo dispositivo del colosso coreano.

