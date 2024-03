Negli ultimi tempi, complici anche i dettagli condivisi in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, si fa un gran parlare di Galaxy Ring, il futuro nonché primo anello smart di Samsung. La prima “apparizione” del dispositivo, e contestuale conferma ufficiale della sua esistenza, risale al mese di gennaio quando in occasione dell’evento Galaxy Unpacked durante il quale furono presentati gli smartphone della serie Galaxy S24, l’azienda proiettò un breve video con protagonista Galaxy Ring.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di timide informazioni, dettagli sulle funzionalità (qui e qui), possibili tempistiche di lancio e presunta autonomia del dispositivo; oggi invece vediamo insieme qualche nuova informazione riguardante la possibile compatibilità del futuro anello smart di Samsung con una serie di dispositivi, wearable e non.

Galaxy Ring supporterà gli smartwatch del brand e gli smartphone Android, ma nulla più

Abbiamo dunque già visto tutta una serie di informazioni riguardanti Samsung Galaxy Watch, sappiamo che il dispositivo dovrebbe poter vantare un’autonomia degna di questo nome, garantendo circa dai 5 ai 9 giorni di utilizzo con una singola ricarica, e abbiamo anche visto come dovrebbe essere dotato di tutta una serie di funzionalità dedicate al monitoraggio del benessere e della salute, come frequenza cardiaca, livello di ossigenazione del sangue, passi, allenamenti e sonno.

Per quanto sia probabile che l’anello intelligente possa vantare altre funzionalità, ciò che interessa agli utenti è anche la compatibilità di Galaxy Ring con altri dispositivi: l’azienda ha dichiarato che l’anello potrà essere utilizzato fianco a fianco con un Galaxy Watch, i due dispositivi saranno in grado di lavorare in sintonia scambiandosi rilevazioni e parametri in base al compito per cui sono maggiormente idonei, ma potranno al contempo combinare i dati rilevati per ottenere risultati ancora migliori.

L’accoppiata in questione dovrebbe rivelarsi particolarmente positiva per gli utenti, che potranno sfruttare entrambi i dispositivi indossabili dell’azienda senza dover rinunciare a nulla e beneficiando di una maggiore qualità delle rilevazioni.

Per quanto riguarda gli smartphone invece, è abbastanza inutile sottolineare come Galaxy Ring sarà ovviamente compatibile con i telefoni dell’azienda, ma per quanto riguarda tutti gli altri? Sembra che Samsung stia lavorando per garantire che gli utenti di telefoni Android non Galaxy possano utilizzare Galaxy Ring, ma è presto per saperne di più al riguardo; l’intenzione dell’azienda di espandere la compatibilità a quanti più smartphone Android possibili è sicuramente un’ottima notizia, ma non è da escludere che possano esserci alcuni requisiti da rispettare, banalmente come la versione del sistema operativo richiesta.

Tuttavia, il colosso coreano non sembra intenzionato ad estendere la compatibilità dell’anello smart anche con i dispositivi Apple, i possessori di un iPhone difficilmente potranno utilizzare Galaxy Ring, questo perché Samsung è convinta che il suo dispositivo sarà talmente valido da riuscire a convincere gli utenti della mela a passare ad uno smartphone Galaxy, pur di poter utilizzare l’anello intelligente dell’azienda. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà davvero così, oppure no.

Potrebbe interessarti anche: Samsung svela Galaxy Ring e punta a una piattaforma sanitaria intelligente