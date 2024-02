Samsung ha anticipato il suo atteso anello intelligente Galaxy Ring il mese scorso in occasione del lancio della gamma di smartphone di punta Samsung Galaxy S24. Ora sono emerse più informazioni sul prossimo dispositivo indossabile del colosso sudcoreano.

Stando a quanto riferito da ET News, il lancio di Samsung Galaxy Ring sarebbe previsto durante un evento Unpacked nella seconda metà di luglio. L’informatore aggiunge che l’anello intelligente di Samsung offrirebbe funzionalità ECG e “misurazione del flusso sanguigno”.

Samsung Galaxy Ring sarebbe disponibile in 8 dimensioni

ET News afferma inoltre che Samsung Galaxy Ring arriverebbe sul mercato in otto dimensioni per adattarsi a una vasta platea di consumatori e aggiunge che il dispositivo sarebbe attualmente in fase di produzione del prototipo e che presumibilmente passerà alla produzione di massa su larga scala nel secondo trimestre dell’anno.

L’anello intelligente di Samsung potrebbe quindi debuttare questa estate insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Secondo recenti voci di corridoio Samsung Galaxy Ring sarà molto leggero e dotato di sensori all’avanguardia, inoltre è plausibile che sarà dotato di sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, il monitoraggio del sonno e dell’allenamento e molto probabilmente sincronizzerà i dati con Samsung Health.

