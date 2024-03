Prosegue la collaborazione tra HONOR e Porsche Design: dopo PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, arrivato in Italia in questi giorni, è il momento di scoprire HONOR Magic6 RSR Porsche Design, nuovo smartphone Android di lusso sviluppato congiuntamente che punta a colpire per il design di ispirazione automobilistica, i materiali pregiati e l’esperienza d’uso. In più, HONOR ha svelato in Cina HONOR Magic6 Ultimate, che almeno per il momento non arriverà da noi.

HONOR Magic6 RSR Porsche Design in arrivo in Italia

HONOR Magic6 RSR Porsche Design costituisce un’edizione speciale “nata dalla ricerca comune dell’innovazione”, con una collaborazione che unisce prestazioni e design di lusso. “HONOR è orgogliosa di presentare l’HONOR Magic6 RSR Porsche Design, un prodotto unico che unisce tecnologia e design, ed è nato con l’obiettivo di andare oltre lo status quo“, ha dichiarato George

Zhao, CEO di HONOR Device Co. “Il nostro ultimo dispositivo nasce dalla ricerca dell’eccellenza che abbiamo in comune con Porsche Design; la nostra partnership si basa sulla promessa di offrire una tecnologia avanzata con un’estetica senza tempo“.

“Con il lancio del secondo smartphone sviluppato congiuntamente, apriamo il prossimo capitolo della nostra collaborazione con il leader dell’innovazione HONOR. Dopo il successo del nostro primo dispositivo, uno smartphone pieghevole, siamo ottimisti sul fatto che i clienti più esigenti saranno entusiasti dell’HONOR Magic6 RSR Porsche Design, per il quale vediamo un enorme potenziale, soprattutto nei mercati europei“, ha dichiarato Stefan Buescher, Presidente del Consiglio di amministrazione di Porsche Lifestyle Group, la società dietro il marchio Porsche Design e una filiale al 100% del produttore di auto sportive Porsche.

HONOR Magic6 RSR Porsche Design rende omaggio allo stile delle auto Porsche, incorporando elementi strutturali che ne ricordano l’eccellenza del design. Il comparto fotografico è abbracciato dall’iconica struttura esagonale tipica di Porsche, e troviamo una linea pulita e simmetrica che migliora la presa dell’utente e aggiunge secondo l’azienda un aspetto dinamico. Due le colorazioni previste, entrambe pensate per rappresentare al meglio lo stile del marchio automobilistico: Agate Grey, tonalità grigia tipica dei modelli più famosi (come la 911), oppure Frozen Berry, con una sfumatura di rosa cangiante progettata per la Taycan. In entrambi i casi tra i materiali utilizzati spicca il titanio.

Il nuovo smartphone Android introduce un sensore personalizzato Super Dynamic HONOR Falcon Camera H9800, progettato specificamente per superare la sfida di scattare immagini con scenari ad alto contrasto. Grazie alla sua capacità di rilevamento HDR, il sensore raggiunge una gamma dinamica fino a 15EV, ossia sei volte superiore a quella della generazione precedente. Ciò consente agli utenti di catturare video, foto e anteprime di alta precisione e ultra-nitidezza anche in condizioni di illuminazione difficili con un contrasto significativo. Disponibile anche un sistema di messa a fuoco automatica a matrice LiDAR pensato per rivoluzionare la velocità: il sistema vanta il primo sensore di imaging del settore con matrice LiDAR a 1200 punti e calcoli di tracking AF a 60 fps, migliorando sia la precisione sia la velocità di messa a fuoco.

HONOR Magic6 RSR Porsche Design offre il display HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, progettato con nitruro di silicio, un materiale solitamente utilizzato nell’industria aerospaziale e automobilistica. Offre una durezza superiore e una maggiore resistenza ai graffi. Il retro dello smartphone offre HONOR NanoCrystal Shield, per miglioramenti nella capacità di assorbimento degli urti fino a dieci volte.

A bordo trova posto il primo display OLED Tandem a doppio strato del settore, con una durata dello schermo prolungata fino a 600% secondo quanto riferito dall’azienda. Questa tecnologia può ridurre il degrado della luminosità del pannello a meno dell’1% dopo tre anni di utilizzo, offre immagini più luminose (fino a 5000 nit) e una maggiore efficienza energetica.

Il cuore del nuovo HONOR è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Lo smartphone integra una batteria di seconda generazione al silicio-carbonio da 5600 mAh con Power Enhanced Chip HONOR E1, per un’ampia durata e prestazioni affidabili anche a basse temperature. Ecco la scheda tecnica di HONOR Magic6 RSR Porsche Design:

display OLED 19,69:9 da 6,80 pollici a risoluzione Full-HD+ (2800 x 1280 pixel), con luminosità fino a 5000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 octa-core (1 Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3 Cortex-A720 a 3,2 GHz, 2 Cortex-A720 a 3,0 GHz e 2 Cortex-A520 a 2,3 GHz) con GPU Adreno 750

24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 50 MP (apertura variabile da f/1.4 a f/2.0, con OIS), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) e teleobiettivo periscopico da 180 MP (f/2.6, con OIS), con sistema di messa a fuoco LiDAR

fotocamera anteriore grandangolare da 50 MP (f/2.0) e sensore 3D

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5600 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W, ricarica wireless da 66 W e ricarica inversa wireless

sistema operativo: MagicOS 8.0 con Android 14

dimensioni e peso: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, 237 g

Grazie a MagicOS 8.0 con Android 14, il dispositivo vanta funzioni come Magic Portal e MagicRing, per una connettività cross-device senza soluzione di continuità.

HONOR Magic6 RSR Porsche Design arriverà anche in Italia: sarà disponibile all’acquisto dal 25 aprile 2024. Per il momento non possiamo anticiparvi il prezzo di vendita per il nostro Paese, ma possiamo iniziare a farci un’idea dando un’occhiata al listino cinese: in patria, lo smartphone viene proposto a 9999 yuan, pari a circa 1280 euro al cambio attuale, ma ci aspettiamo cifre decisamente superiori considerando che da noi HONOR Magic6 Pro è in vendita a 1299,90 euro.

HONOR Magic6 Ultimate è un vero flagship di lusso, sempre con Snapdragon 8 Gen 3

La casa cinese ha presentato ufficialmente anche HONOR Magic6 Ultimate, ispirato al design a intarsio presente negli interni delle auto di lusso. Lo smartphone offre un design multi-materiale sulla cover posteriore, che unisce un materiale in fibra composita per un look moderno. In generale offre diversi punti in comune con il modello più su, soprattutto a livello di scheda tecnica.

Anche questa versione Ultimate può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l’attuale flagship del produttore californiano che garantisce prestazioni di alto livello e funzionalità di intelligenza artificiale. Non mancano HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, che garantisce una maggiore durata nel tempo e protegge il dispositivo, e le funzionalità di MagicOS 8.0. Ecco le specifiche tecniche di HONOR Magic6 Ultimate:

display OLED 19,69:9 da 6,80 pollici a risoluzione Full-HD+ (2800 x 1280 pixel)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 octa-core (1 Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3 Cortex-A720 a 3,2 GHz, 2 Cortex-A720 a 3,0 GHz e 2 Cortex-A520 a 2,3 GHz) con GPU Adreno 750

16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 50 MP (apertura variabile da f/1.4 a f/2.0, con OIS), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) e teleobiettivo periscopico da 180 MP (f/2.6, con OIS), con sistema di messa a fuoco LiDAR

fotocamera anteriore grandangolare da 50 MP (f/2.0) e sensore 3D

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5600 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W, ricarica wireless da 66 W e ricarica inversa wireless

sistema operativo: MagicOS 8.0 con Android 14

dimensioni e peso: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, 227 g

In questo caso non ci sono informazioni sul possibile lancio sul mercato europeo e italiano. Torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni da HONOR.

